Đột phá mới về pin lưu trữ năng lượng

Theo đó, loại pin này không chứa lithium, cobalt hoặc nickel - những kim loại quan trọng mà các nhà sản xuất phải tranh giành để có được, dẫn đến giá cả biến động. Pin natri-ion được coi là sự thay thế rẻ hơn (khoảng 25%) và an toàn hơn so với pin lithium-ion, đang được sử dụng rộng rãi để lưu trữ năng lượng, do hoạt động tốt hơn ở cả nhiệt độ rất cao và thấp.

Theo Northvolt, pin natri-ion do hãng sản xuất ở mức 160 Wh/kg (ảnh), mật độ năng lượng gần bằng mật độ năng lượng của loại pin lithium-ion thường được sử dụng để lưu trữ năng lượng. Pin lithium-ion dùng trong xe điện có mật độ năng lượng lên tới khoảng 250-300 Wh/kg, trong khi loại pin thường được sử dụng trong bộ lưu trữ năng lượng có mật độ năng lượng khoảng 180 Wh/kg.

Ông Peter Carlsson, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Northvolt, cho rằng công nghệ mới có thể trị giá hàng chục tỷ USD, khi công nghệ này mở ra ở các khu vực như Trung Đông, châu Phi và Ấn Độ để lưu trữ năng lượng chạy bằng pin.