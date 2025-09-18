Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) thông tin, năm 2025, sản lượng các loại nông sản dồi dào, không lo thiếu thực phẩm cho dịp tết. Dự báo nguồn cung lúa gạo, rau xanh và trái cây năm 2026 vẫn đảm bảo.

Ngày 18-9, tại TP Hải Phòng, Bộ NN-MT đã tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất và trồng trọt năm 2025, triển khai kế hoạch năm 2026 (khu vực phía Bắc).

Quang cảnh hội nghị tại TP Hải Phòng

Thứ trưởng Bộ NN-MT Hoàng Trung khẳng định, mặc dù năm 2025, thời tiết khắc nghiệt với rét đậm kéo dài và liên tiếp bão lũ, nhưng sản xuất - trồng trọt vẫn cơ bản ổn định và tăng trưởng.

Theo báo cáo, sản lượng lúa năm 2025 đạt 12,87 triệu tấn, tăng nhẹ so với 2024. Rau màu vụ đông tăng diện tích lên 392.000ha, đạt giá trị hơn 36.000 tỷ đồng. Bộ NN-MT dự kiến năm 2026, diện tích gieo cấy lúa tiếp tục ổn định ở mức 2,16 triệu ha, sản lượng khoảng 12,78 triệu tấn.

Đặc biệt trong vụ đông 2025, miền Bắc đặt mục tiêu trồng 400.000ha rau màu, sản lượng gần 5 triệu tấn, giá trị ước đạt 41.000 tỷ đồng, đảm bảo nguồn cung rau xanh dồi dào cho thị trường trước và sau tết.

Lĩnh vực cây ăn trái và cây công nghiệp cũng được giữ ổn định với tổng diện tích hơn 700.000ha. Các địa phương cần mở rộng diện tích đối với những loại cây có hợp đồng tiêu thụ rõ ràng, bảo đảm đầu ra và chất lượng.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Hoàng Trung phát biểu

Lãnh đạo Bộ NN-MT trường yêu cầu siết chặt quản lý vật tư nông nghiệp, tăng giám sát mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và bảo đảm an toàn thực phẩm trong nước.

Bộ NN-MT cũng lưu ý kịch bản thời tiết năm 2026 tiếp tục phức tạp, các địa phương phải chủ động ứng phó, đẩy mạnh liên kết chuỗi từ nông dân đến doanh nghiệp. Mục tiêu không chỉ đủ sản lượng mà còn nâng cao chất lượng nông sản phục vụ tiêu dùng đô thị và xuất khẩu.

PHÚC HẬU