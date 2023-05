Du khách đến ĐBSCL trong dịp lễ tăng mạnh

Ngày 3-5, thông tin từ Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ cho biết, dịp lễ 30-4 và 1-5, TP đón gần 1 triệu lượt khách.

Cụ thể, trong 5 ngày nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5, tổng số khách tham quan, du lịch tại các sự kiện, lễ hội, điểm du lịch trên địa bàn TP Cần Thơ ước đạt khoảng 982.000 lượt, tăng 139% so với dịp lễ năm 2022.

Các cơ sở lưu trú phục vụ khoảng 105.000 lượt khách lưu trú (tăng 44% so cùng kỳ năm 2022), trong đó, khách lưu trú quốc tế khoảng 1.800 lượt (tăng 360% so với cùng kỳ). Tổng doanh thu du lịch ước đạt 523 tỷ đồng, tăng 185% so với dịp lễ năm 2022.

Để có mức tăng trưởng trên, TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện nhằm thu hút khách du lịch như: Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ X năm 2023; Liên hoan Đờn ca tài tử TP Cần Thơ lần thứ IX, năm 2023; Lễ hội khinh khí cầu với Chủ đề Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong; phối hợp tổ chức Cuộc đua Xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TPHCM lần thứ 35-2023 với Chủ đề Non sông liền một dải…

Đặc biệt, ngày 25-4, đường bay thẳng Cần Thơ - Vân Đồn (Quảng Ninh) chính thức hoạt động với tần suất 3 chuyến/tuần, giúp du khách dễ dàng đến với các địa phương ĐBSCL tham quan, du lịch trong dịp lễ.

* Sở VH-TT-DL tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong những ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5, lượng khách đến các khu, điểm du lịch trong tỉnh đạt khoảng 115.000 lượt khách, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, có khoảng 36.500 lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú, khách quốc tế khoảng 6.500 lượt. Doanh thu dịch vụ du lịch của tỉnh trong dịp lễ đạt khoảng trên 74 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, doanh thu nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh ăn uống đạt 25 tỷ đồng.

Tại Cà Mau, lượt khách tham quan, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh cũng tăng mạnh, có gần 87.700 lượt khách, tăng hơn gấp đôi với cùng kỳ năm 2022, riêng ngày 1-5 tăng 315% so với cùng kỳ. Trong đó, Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau đón gần 10.500 lượt khách, Khu Du lịch Khai Long đón trên 4.500 lượt khách, Khu du lịch sinh thái Hương tràm 8.800 lượt khách...

Đặc biệt, sự kiện khai trương đường bay Hà Nội - Cà Mau đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân và du khách. Sự kết nối này tạo điều kiện thuận lợi cho trong việc thu hút khách du lịch đến với Cà Mau và tạo đà phát triển du lịch trong thời gian tới.

Sở VH-TT-DL tỉnh Long An cho biết, trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, ngành du lịch tỉnh Long An đón khoảng 40.000 lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó có khoảng 1.000 lượt khách quốc tế. Công suất sử dụng phòng là 50%, doanh thu du lịch trong dịp này khoảng 20 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Những điểm du lịch quen thuộc tại Long An tiếp tục thu hút phần lớn du khách như: khu phức hợp giải trí Khang Thông – Happyland, khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập… Bên cạnh đó, một số địa điểm du lịch khác giáp ranh với TP HCM cũng thu hút một lượng lớn du khách đến như: Vườn thú Mỹ Quỳnh, điểm du lịch văn hóa thể thao Phước Lộc Thọ, điểm du lịch sinh thái Chavi Garden…

Ông Nguyễn Vũ Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang cho biết, lượng khách năm nay tăng so với ngày thường và cũng tăng so với dịp lễ này năm 2022. Dịp lễ năm nay do được nghỉ dài ngày nên phần lớn khách du lịch đi theo dạng gia đình, khách đi theo đoàn lớn có phần hạn chế hơn.