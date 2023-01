Du khách quốc tế tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán

Theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Du lịch trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng, tức 20 đến 26-1), số lượng khách quốc tế đến Việt Nam dịp này tăng mạnh so với dịp Tết Dương lịch 2023.

Đặc biệt với việc Trung Quốc đã chính thức mở cửa trở lại từ ngày 8-1 khiến thị trường du lịch quốc tế sôi động, nhộn nhịp hơn. Các cơ sở lưu trú ghi nhận số lượng đặt phòng của khách quốc tế đạt 30-40% tổng lượng đặt phòng dịp tết.

Cụ thể như: Khánh Hòa đón 15 chuyến bay mỗi ngày đưa khách du lịch từ Trung Quốc tới, mỗi chuyến có từ 180-220 khách du lịch và 1.400 khách từ Kazakhstan, Hàn Quốc... ước tổng lượt khách quốc tế lưu trú trong 6 ngày Tết Nguyên đán đạt 11.300 lượt; Ninh Bình ước đón 29.500 lượt khách quốc tế ghé thăm các điểm tham quan nổi tiếng; Tuy Hòa (Phú Yên) ước tính các khu nghỉ dưỡng trên thành phố có số khách nước ngoài chiếm khoảng 40% tổng số khách lưu trú; Hà Nội ước đón 32.000 lượt khách quốc tế; Bà Rịa - Vũng Tàu ước phục vụ khoảng 10.688 lượt khách quốc tế lưu trú… Lượng khách lưu trú tăng mạnh, chủ yếu là khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Canada, Pháp.

Cũng theo Tổng cục Du lịch, trong dịp này, toàn quốc ước phục vụ 9 triệu lượt khách nội địa (tăng khoảng 47,5% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022). Trong số 9 triệu khách nội địa, số khách lưu trú ước đạt 2 triệu lượt khách, (giảm khoảng 37,5% so với cùng kỳ) công suất phòng trung bình ước đạt 40 - 45%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 17,5 nghìn tỷ đồng (giảm 30% so với cùng kỳ).