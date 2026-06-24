Ngày 23-6, bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM, cho biết, các yêu cầu về phát thải carbon, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững đang nhanh chóng trở thành điều kiện bắt buộc đối với hàng hóa xuất khẩu. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ xanh hóa hoạt động sản xuất mà còn phải chủ động tiếp cận các công cụ tài chính mới để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Phạm Đăng An, Phó Tổng Giám đốc Vũ Phong Energy Group, cũng cho biết, việc Việt Nam chuyển nhượng thành công 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng thông qua Ngân hàng Thế giới, thu về 51,5 triệu USD, cho thấy tín chỉ carbon đang dần trở thành một loại tài sản có giá trị kinh tế. Kết quả này mở ra cơ hội để doanh nghiệp và địa phương tham gia các hoạt động giảm phát thải, đồng thời tạo thêm nguồn thu từ quá trình chuyển đổi xanh.

Theo ông Phạm Đăng An, cùng với xu hướng chuyển đổi xanh trên toàn cầu, thị trường carbon đang phát triển nhanh và trở thành một công cụ tài chính quan trọng. Không chỉ góp phần giảm tác động môi trường, các dự án tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo, bảo vệ rừng hay giảm phát thải trong sản xuất còn có thể tạo ra tín chỉ carbon để giao dịch trên thị trường. Các doanh nghiệp chủ động xây dựng hệ thống đo lường, kiểm kê và giảm phát thải không chỉ giúp đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế mà còn tạo lợi thế cạnh tranh khi thị trường carbon trong nước chính thức vận hành.

Để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các dự án giảm phát thải và phát triển bền vững, hệ sinh thái tài chính xanh tại Việt Nam cũng đang tiếp tục mở rộng. Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM, hiện dư nợ tín dụng xanh đạt gần 621.000 tỷ đồng, góp phần tạo thêm nguồn lực cho doanh nghiệp đầu tư các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và chuyển đổi xanh.

MINH XUÂN