Đua “thổi giá” đất trước thông tin sáp nhập: Cẩn trọng hòn than nóng

Giá đất tăng... phi mã

Tại tỉnh Bắc Giang, trong nửa tháng gần đây, giá đất tại khu vực phía Nam TP Bắc Giang bỗng tăng mạnh. Một số khu vực có giá nhảy vọt tới 3-5 tỷ đồng/lô chỉ trong vài ngày. Nhiều nhà đầu tư từ Hà Nội, Bắc Ninh đổ về tìm mua đất nhưng phần lớn chủ đất “khóa hàng”, chờ giá lên thêm nữa. Một số giao dịch đã “phá cọc” do người bán chờ bán giá cao hơn.

Nhiều người đua nhau chốt cọc ở tỉnh Thái Bình với lý do… sắp sáp nhập tỉnh

Anh Trần Văn T. (45 tuổi, ở TP Bắc Giang) đang tìm mua một lô đất ở khu đô thị phía Nam TP Bắc Giang, nhưng không thể xuống tiền vì giá thay đổi quá nhanh. “Buổi sáng, môi giới thông báo giá một mảnh đất là 6,5 tỷ đồng, nhưng đến chiều lại báo đã có người khác trả 7 tỷ đồng”, anh T. ngán ngẩm. Giá tăng quá ảo nên người bán lẫn người mua đều không mua bán được.

Tin đồn sáp nhập 3 tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình khiến giá đất tại TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) tăng 20%-50% trong vài tuần. Những khu đô thị bị bỏ hoang lâu nay bỗng thành điểm nóng, giá tăng từng ngày. Đơn cử, một lô đất 90m2 tại Khu đô thị Bến Gót (TP Việt Trì) có giá 1,6 tỷ đồng vào tháng 10-2024, nay đã tăng lên gần 2,4 tỷ đồng. Anh Nguyễn Văn Cường, một môi giới lâu năm tại TP Việt Trì, chia sẻ: Trước đây, khu này chỉ có vài căn xây dựng, còn lại cỏ mọc um tùm, rao bán nhiều năm không ai mua. Bây giờ, mỗi ngày có hàng chục môi giới và nhà đầu tư đến hỏi.

Còn tại tỉnh Ninh Bình, thông tin TP Hoa Lư có thể trở thành thủ phủ sau khi sáp nhập các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định đã làm giá đất ở đây tăng 300-500 triệu đồng/lô chỉ trong thời gian ngắn. Trong nội vi tỉnh Nam Định, giá đất ở một số huyện cũng tăng 3-4 lần sau 1 năm (từ 900 triệu đồng lên 2,8 tỷ đồng cho một lô đất gần 500m2).

Tại tỉnh Bình Dương, những ngày qua, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về dự kiến sáp nhập một số tỉnh thành ở khu vực Đông Nam bộ cũng khiến giới “cò đất” có dịp “thổi giá”. Trên các trang web rao bán bất động sản, hàng trăm tin chào bán đất nền, nhà phố, căn hộ với mức tăng 1-2 triệu đồng/m2 so với cuối năm 2024. Tại thị trường đất nền TP Dĩ An, đất nền dự án Khu đô thị Đông Bình Dương hiện là 11-13 triệu đồng/m2; khu vực mặt tiền đường Thống Nhất (TP Dĩ An), giá chào bán vọt lên 66,5-70 triệu đồng/m2…

Theo chủ đầu tư dự án Khu dân cư Bình Minh (TP Bến Cát), doanh nghiệp phải tính toán lại, xây dựng bảng giá mới để đảm bảo các chi phí đầu tư và dự kiến mức giá mới cao hơn trước đây khoảng 1 triệu đồng/m2.

Dễ kẹt trong “bẫy giá cao”

Theo các chuyên gia bất động sản, giá đất tăng đột biến với lý do sáp nhập tỉnh là không có cơ sở, tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Ông Vũ Cương Quyết, Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc, cảnh báo, kỳ vọng giá đất tăng chỉ vì có trụ sở hành chính (ví dụ thủ phủ, tỉnh lỵ) là một sai lầm. Trường hợp tỉnh Hà Tây sáp nhập vào thủ đô Hà Nội năm 2008, nhưng phải mất 10-15 năm sau giá đất mới ổn định khi hạ tầng phát triển.

“Cò đất” giới thiệu dự án đất nền ở tỉnh Thái Bình. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế, những nhà đầu tư “non kinh nghiệm” thường dễ mắc kẹt khi lao theo cơn sốt đất này. Nhà đầu tư tạo sóng ảo, đẩy giá đất lên cao, tuy nhiên khi cơn sốt qua đi, tính thanh khoản giảm mạnh, người mua có thể bị mắc kẹt với khối tài sản khó bán và tiềm năng sinh lời thấp. Thực tế, việc sáp nhập các tỉnh chủ yếu là thay đổi về mặt hành chính nhằm tinh giản bộ máy và thủ tục, chứ chưa đồng nghĩa với việc đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng hay phát triển kinh tế ngay lập tức.

Một rủi ro lớn khác là việc sử dụng đòn bẩy tài chính quá mức. Nhiều nhà đầu tư vay ngân hàng để “lướt sóng” nhưng không lường trước lãi suất có thể thả nổi sau thời gian ưu đãi. Khi thị trường không tăng như kỳ vọng, họ dễ rơi vào cảnh mất khả năng thanh toán. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cảnh báo, nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ thông tin từ cơ quan chức năng thay vì chạy theo môi giới, tin đồn và làn sóng ảo. Giá đất chỉ thực sự tăng khi nằm ở những vị trí được quy hoạch, có khả năng sinh lời, kinh tế tăng trưởng, thu nhập của người dân cao…

Theo các chuyên gia kinh tế, cơn sốt đất ảo đang diễn ra tại nhiều địa phương cho thấy tâm lý đầu tư bất động sản tại Việt Nam vẫn dễ bị chi phối bởi tin đồn và hiệu ứng “fomo” (sợ bỏ lỡ cơ hội). Nếu không tỉnh táo, các nhà đầu tư có thể ôm “hòn than nóng” khi bong bóng bất động sản vỡ.

Tại huyện Cần Giờ (TPHCM), hơn 1 tháng trở lại đây, giá đất bắt đầu “nóng” lên. Ông Nguyễn Văn Hùng, một nhà đầu tư đất nền lâu năm khu vực huyện Cần Giờ, thông tin: “Tôi có nền đất hơn 300m2 mua từ nhiều năm trước tại đường 30 Tháng 4, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ. Giá được chào bán vào cuối năm 2024 khoảng 35 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, 2 tháng nay có người đã đến trả 55 triệu đồng/m2”. Tại một số khu vực lân cận, gần đây giá đất nền cũng tăng khoảng 30% so với cuối năm 2024. Thật ra, giá đất tại huyện Cần Giờ lên không phải do thông tin sáp nhập tỉnh thành mà do các dự án lớn sắp triển khai như: khu đô thị lấn biển Cần Giờ, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cầu Cần Giờ kết nối huyện Nhà Bè. THANH HIỀN

PHÚC HẬU - XUÂN TRUNG