Đường dài thử thách “tân binh”

Nếu như trước đây, các tân binh nhạc trẻ Việt Nam (V-pop) ra mắt chỉ với một sản phẩm đơn lẻ, hoặc các màn chào sân khá đơn giản, thì hiện nay, mỗi nghệ sĩ trình làng luôn đi kèm dự án dài hơi. Họ sẽ giới thiệu cùng lúc từ album, EP (đĩa nhạc mở rộng), đến các buổi showcase (trình diễn ra mắt trực tiếp), buổi nghe thử album, các MV chỉn chu, thu hút… Thậm chí, việc tung MV khi nào để tạo sức nóng cũng được tính toán kỹ.

Thể Thiên trình diễn trên sân khấu Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM 2024

Một trong những cái tên tiêu biểu của sự chuyên nghiệp thời gian qua là ca sĩ Trần Thế Thể Thiên (con trai ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, cháu ruột cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn). Anh ra mắt thị trường âm nhạc Việt với album Trần Thế gồm 10 bài hát do chính mình tham gia sản xuất, sáng tác cùng 2 nhà sản xuất âm nhạc Onionn và Pixel Neko. Các ca khúc của Thể Thiên cũng là sự thử nghiệm lớn khi Thể Thiên vừa hát ca trù, đọc thơ vè trên nền nhạc kết hợp giữa nhạc điện tử và nhạc cụ truyền thống.

Thể Thiên là trường hợp hiếm hoi nghệ sĩ độc lập hoàn toàn mới chưa có thành tích nhạc số, lại nhận được đề nghị hợp tác đầu tư từ Universal Music Group - “ông lớn” của ngành công nghiệp âm nhạc thế giới. Họ ký hợp đồng nghệ sĩ thu âm độc quyền với anh ngay sau khi nghe demo album. Có thể nói, Thể Thiên đã đặt ra tiêu chuẩn tân binh mới, cao hơn ở thị trường nhạc Việt.

Trước đó, ca sĩ Vương Bình có buổi ra mắt khán giả với album Anh bờ vai thật hoành tráng. Lần đầu hoạt động tư cách nghệ sĩ độc lập, Vương Bình cho thấy sự nghiêm túc, nỗ lực đầu tư lớn vào album với những cái tên nhà sản xuất được bảo chứng thời gian qua như: Hứa Kim Tuyền, Trid Minh, Kai Đinh, Đông Âu, TDK, GREY D, N.T.B, DuongK, 2pillz, WOKEUP, NewL, Minh Maximum, Đạt J...

Sau khi ra mắt album, cả Vương Bình và Thể Thiên cũng đã chứng minh mình không phải chỉ là sản phẩm của công nghệ khi đã biểu diễn trực tiếp trên sân khấu Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM 2024 vào giữa tháng 12. Giọng hát của của họ đã được khán giả xem trực tiếp đánh giá cao, các lời bình luận sau đó đều cho rằng cả hai có giọng hát nội lực, phong thái chuyên nghiệp, khả năng làm chủ sân khấu.

“Đường dài mới biết ngựa hay”

Năm 2024, dàn tân binh V-Pop còn có sự xuất hiện của nhiều cái tên như: Haley, Dương Domic, Đỗ Phú Quý, Hùng Huỳnh, Shiki, Pialinh, Coolkid, Dangrangto, Khiêm, M Tú, Coolkid, 52Hz, Thoại Nghi, marzuz…

Họ “làm mưa làm gió” các nền tảng mạng xã hội, phần lớn theo đuổi hình tượng nghệ sĩ đa năng. Và cũng chính thực tế này đã cho thấy, thị trường âm nhạc Việt dần có xu hướng chuộng lứa nghệ sĩ toàn năng, thay cho thế hệ nghệ sĩ thuần túy như trước.

Thành công của hai chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi đã tạo bệ phóng lớn cho nhiều nghệ sĩ trẻ. Nhiều gương mặt giải trí mới tăng mạnh độ nhận diện, tận dụng sức hút chương trình để ra mắt với các sản phẩm độc lập.

Tuy nhiên, sức nóng của sự thành công bước đầu cũng đã khiến không ít nghệ sĩ trở nên nóng vội, tung ra nhiều sản phẩm có chất lượng thấp. Điển hình có thể kể đến trường hợp của Đỗ Phú Quí với MV Pickleball bị khán giả chê bai do lời bài hát nhảm nhí, sáo rỗng, vô nghĩa, thậm chí còn bị xếp vào loại “nhạc rác”.

Vụ việc của ca sĩ Hùng Huỳnh - gương mặt mới sáng giá bước ra từ Anh trai say hi còn đáng tiếc hơn. Ngay khi trình làng MV đầu tay Chẳng thể nhắm mắt vào giữa tháng 12-2024, nhiều khán giả đã phát hiện sản phẩm này sao chép từ phong cách thời trang, góc quay đến bối cảnh của MV Standing next to you của Jungkook (nhóm BTS - Hàn Quốc). Chỉ sau 2 ngày ra mắt, MV đã phải ẩn khỏi trang YouTube.

Hùng Huỳnh từng là thực tập sinh một công ty giải trí Hàn Quốc, được xem là gương mặt tiềm năng, có cơ hội quảng bá mạnh ở thị trường nhạc Việt với những bước chạy đà trơn tru từ Anh trai say hi. Ít ca sĩ mới nào dám đầu tư, quảng bá MV đầu tay mạnh như Hùng Huỳnh. Sự cố đạo nhái này được xem như là bài học đắt giá không chỉ riêng anh.

Các “anh trai”, “em xinh” thế hệ mới nổi lên rầm rộ của làng nhạc Việt, nhiều trường hợp chỉ là hiện tượng nhất thời. Thời gian luôn là thước đo, câu trả lời chuẩn nhất để khẳng định ai trụ được lâu dài, ai sớm bị lãng quên vì thực lực có hạn. Để làm nghề đường dài, đi được xa, luôn đòi hỏi nghệ sĩ phải tài năng, có sự nghiêm túc, kiên trì và nỗ lực không làm “cái bóng” của bất cứ ai.

