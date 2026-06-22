Tiết kiệm điện là giải pháp nhanh chóng, hiệu quả và ít tốn kém

Ngày 22-6, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm "Tiết kiệm điện mùa cao điểm: Trách nhiệm và giải pháp".

Các đại biểu tham dự tọa đàm

Tại tọa đàm, ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công thương) cho biết, gần đây, công suất cực đại của hệ thống điện đã vượt 58.000MW, sản lượng điện có những ngày đạt trên 1 tỷ kWh. Đây là mức tiêu thụ rất lớn. Với việc triển khai đồng loạt các dự án trên phạm vi cả nước, nhu cầu sử dụng điện sẽ còn gia tăng.

Trong khi đó, công tác bảo đảm cung ứng năng lượng còn chịu nhiều thách thức; biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, việc dự báo nguồn điện từ năng lượng tái tạo cũng gặp nhiều khó khăn.

Trước những thách thức đó, Chính phủ và Bộ Công thương đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xác định là một trong những trụ cột quan trọng. Thời gian tới, Bộ Công thương phối hợp Bộ Tài chính xây dựng và triển khai quỹ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tạo thêm nguồn lực cho quá trình chuyển đổi và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Chính phủ yêu cầu tất cả đối tượng liên quan xây dựng kế hoạch, đặt KPI, chỉ tiêu liên quan sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất. Khối nhà nước tăng cường kỷ cương, kiểm soát tiêu dùng năng lượng.

Ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công

Ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tiết kiệm điện không đơn thuần là giảm chi phí tiền điện, mà còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Với tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện hiện nay, mỗi năm hệ thống điện quốc gia cần bổ sung khoảng 4.000-5.000MW công suất mới. Tiết kiệm điện có vai trò đặc biệt quan trọng trong giảm áp lực đầu tư cho ngành điện.

Chẳng hạn, để bổ sung 1.000MW từ các dự án điện gió ngoài khơi hoặc điện khí LNG, sau khi hoàn tất thủ tục phải mất 3-4 năm để đưa vào vận hành; trong khi tiết kiệm được khoảng 2% công suất tiêu thụ, tương đương giảm nhu cầu đầu tư 1.000MW.

Do đó, tiết kiệm điện là giải pháp nhanh chóng, hiệu quả và ít tốn kém, không chỉ giảm chi phí cho người sử dụng mà còn giảm chi phí chung của toàn xã hội.

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LÂM NGUYÊN