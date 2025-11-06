EVN hoàn thành 172 công trình điện trong 10 tháng năm 2025

Ngày 6-11, theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong tháng 10-2025, EVN đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong tháng 10 đạt 27,26 tỷ kWh, nâng tổng sản lượng lũy kế 10 tháng lên 268,82 tỷ kWh. Cơ cấu huy động các loại hình nguồn điện trong 10 tháng như sau: thủy điện chiếm 32,6%; nhiệt điện than chiếm 46,2%; năng lượng tái tạo chiếm 12,1%...

Trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVN tiếp tục triển khai nhiều chương trình quan trọng hướng đến phục vụ cộng đồng. Đối với công tác cấp điện cho 113 thôn bản lõm sóng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Tổng công ty Điện lực miền Trung đã hoàn thành việc cấp điện cho 35/35 trạm BTS tại các khu vực chưa có điện. Với 72 trạm BTS còn lại đang sử dụng nguồn điện tại chỗ, EVN đã hoàn tất toàn bộ công tác chuẩn bị và hiện chờ kế hoạch lắp đặt trạm của MobiFone để triển khai cấp điện chính thức.

Đối với chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, EVN đã hoàn thiện việc tổng hợp khối lượng đầu tư cho các thôn bản, hộ dân chưa có điện, các hộ dân “câu đuôi” (hộ dân lấy điện nhờ qua dây điện từ hộ khác) và các trạm bơm tưới quy mô vừa và nhỏ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các nội dung này được EVN trình đăng ký vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, theo chỉ đạo của Bộ Công thương và Bộ Tài chính.

Về công tác đầu tư xây dựng các công trình nguồn và lưới điện trọng điểm, EVN cho biết trong 10 tháng qua, đã khởi công 135 công trình và hoàn thành đóng điện 172 công trình lưới điện từ 110 đến 500kV, gồm 5 dự án 500kV, 21 dự án 220kV và 146 dự án 110kV.

Đến nay, nhiều kết quả đã được hoàn thành, tiêu biểu như: khởi công 2 dự án nguồn điện lớn là Thủy điện tích năng Bác Ái và Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng, hoàn thành Dự án cấp điện từ điện lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo, hoàn thành trạm biến áp 500kV Lào Cai và đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, đưa vào vận hành 5 công trình lưới điện gồm trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên, đường dây Huội Quảng - Nghĩa Lộ, trạm biến áp 220kV Phú Bình 2, Bá Thiện, đường dây 220kV Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái, cùng dự án lắp bổ sung tụ bù (thiết bị giúp ổn định điện áp và tiết kiệm điện năng) trên lưới điện miền Bắc.

Bên cạnh đó, EVN đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho trạm 220kV Thanh Xuân và đường dây 220kV Tây Hà Nội - Thanh Xuân, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các hạng mục tiếp theo.

Hạ đặt thành công Rotor tổ máy số 2 - Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng vào lúc 10 giờ 18 phút ngày 7-10-2025

Với các dự án nguồn điện trọng điểm, dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng đã hạ đặt thành công rotor tổ máy số 2 và đang trong giai đoạn hoàn thiện, căn chỉnh để đưa vào phát điện trong tháng 11-2025. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 cũng đạt tiến độ tổng thể 96,57% (hiện đang chuẩn bị đốt than cho tổ máy số 1 trong tháng 11-2025).

Những kết quả trên cho thấy EVN tiếp tục duy trì vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng sạch, đầu tư phát triển hạ tầng điện lực hiện đại, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - xã hội được giao, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững ngành điện Việt Nam trong giai đoạn mới.

PHÚC VĂN