EVN thử nghiệm tính giá điện 2 thành phần từ tháng 10.

Giá điện sẽ được EVN thử nghiệm 2 thành phần

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn thiện đề án “Xây dựng hệ thống giá bán điện 2 thành phần (gồm giá công suất và giá điện năng) và lộ trình áp dụng cho ngành điện Việt Nam”.

Bộ Công thương đã thống nhất cho phép triển khai thử nghiệm tính toán giá bán lẻ điện 2 thành phần trên giấy, bắt đầu từ tháng 10.

Theo kế hoạch, giai đoạn thử nghiệm được áp dụng cho nhóm khách hàng sản xuất có sản lượng điện tiêu thụ bình quân từ 200.000 kWh/tháng trở lên (tính trung bình 12 tháng gần nhất). Việc thử nghiệm chỉ thực hiện tính toán trên giấy với số liệu thực tế, chưa áp dụng trên hóa đơn điện thực tế của khách hàng.

Đây là bước chuẩn bị nhằm thực hiện quy định tại Điều 50 Luật Điện lực (sửa đổi) năm 2024, hướng đến áp dụng chính thức biểu giá điện 2 thành phần, thay thế dần biểu giá điện 1 thành phần hiện hành. Mục tiêu là phù hợp với hạ tầng kỹ thuật của ngành điện, đảm bảo cơ sở pháp lý và giúp người tiêu dùng thích nghi dần với cơ chế giá mới.

Như vậy, tiền điện khách hàng phải trả gồm 2 phần: phần cố định cho công suất sử dụng lớn nhất và phần biến đổi cho sản lượng tiêu thụ. Cách tính này khuyến khích khách hàng sử dụng điện hợp lý hơn: nếu cùng mức tiêu thụ điện nhưng giảm được công suất cực đại (Pmax), thì tiền điện sẽ giảm. Đồng thời, điều này giúp ngành điện giảm tải vào giờ cao điểm, vận hành hệ thống hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí đầu tư.

Biểu giá thử nghiệm dự kiến Cấp điện áp Giá công suất (đồng/kWh/tháng) Bình thường (đồng/kWh) Cao điểm (đồng/kWh) Thấp điểm (đồng/kWh) Cao áp (U ≥ 110 kV) 209.459 1.253 2.162 843 Trung áp (22 kV ≤ U < 110 kV) 235.414 1.275 2.182 859 Trung áp (6 kV ≤ U < 22 kV) 240.050 1.280 2.189 871 Hạ áp (U < 6 kV) 286.153 1.332 2.251 904

Ghi chú: Đơn vị theo số liệu EVN cung cấp.

Từ tháng 10-2025, các tổng công ty điện lực và công ty điện lực sẽ gửi thông báo kết quả tính toán tiền điện thử nghiệm theo biểu giá 2 thành phần cho khách hàng thuộc nhóm được chọn, kèm bảng so sánh giữa giá điện hiện hành và giá điện hai thành phần. EVN khẳng định đây chỉ là hoạt động thử nghiệm nội bộ, không ảnh hưởng đến hóa đơn thanh toán của khách hàng trong thời gian áp dụng thử.

PHÚC HẬU