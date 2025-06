EVN ký hợp đồng thi công 1.400 tỷ đồng mở rộng thủy điện Trị An

EVN đã ký hợp đồng thi công trị giá 1.400 tỷ đồng với liên danh 6 nhà thầu để xây dựng Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng, công suất 200MW, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027.

Sáng nay, 3-6, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3) và liên danh nhà thầu đã ký kết hợp đồng gói thầu thi công xây lắp chính thuộc dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng, tỉnh Đồng Nai.

Lễ ký kết sáng 3-6, tại Hà Nội

Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn và đại diện các nhà thầu thi công xây lắp thuộc liên danh trúng thầu, gồm: Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô (đứng đầu liên danh), Tổng công ty Sông Đà - CTCP, Công ty cổ phần SCI E&C, Công ty cổ phần Xây dựng 47, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty cổ phần LILAMA 10. Cùng dự lễ ký kết, còn có đại diện Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - hai tổ chức thu xếp vốn cho dự án.

Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng do EVN làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 3 trực tiếp quản lý, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự án có tổng mức đầu tư 3.965 tỷ đồng, công suất lắp đặt 200MW (gồm 2 tổ máy, mỗi tổ 100MW). Nguồn vốn được bố trí theo tỷ lệ: 30% từ vốn tự có của chủ đầu tư, 70% từ vốn vay thương mại do KfW và BIDV thu xếp.

Thủy điện Trị An (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Báo Công thương

Gói thầu này gồm các hạng mục: kênh vào, cửa nhận nước, đường ống áp lực, nhà máy thủy điện, kênh xả, đấu nối nhà máy với hệ thống điện hiện hữu và các công trình phục vụ thi công. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, với tổng giá trị hợp đồng 1.451 tỷ đồng, thời gian thực hiện 960 ngày. Theo kế hoạch, tổ máy số 1 sẽ phát điện vào ngày 30-9-2027, tổ máy số 2 và toàn bộ công trình hoàn thành vào ngày 31-12-2027.

EVN đánh giá đây là một trong những dự án trọng điểm được triển khai trong năm 2025. Quá trình chuẩn bị và triển khai được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Tài chính; sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan. EVN yêu cầu Ban Quản lý dự án Điện 3 và liên danh nhà thầu đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch.

PHÚC VĂN