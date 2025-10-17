EVN khánh thành đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc (bên phải) dự lễ khánh thành đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên ngày 17-10

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Chủ tịch Hội đồng thành viên Đặng Hoàng An, Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn, cùng lãnh đạo các ban chuyên môn và Ban Quản lý dự án Điện 1.

Lễ cắt băng khánh thành dự án ngày 17-10

Công trình được xem là dự án trọng điểm quốc gia, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trước đó, dự án đã được đóng điện thành công vào ngày 30-9-2025, hoàn thành vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên có tổng chiều dài 229,5km, gồm 468 vị trí móng cột, đi qua hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ (trước đây gồm 4 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc). Tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng, trong đó 80% là vốn vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và 20% là vốn đối ứng của EVN.

Công nhân điện lực thi công đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên hồi tháng 5-2025. Ảnh: CAO CƯỜNG/EVN

Công trình được khởi công ngày 16-3-2025 và hoàn thành sau hơn 6 tháng thi công trong điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt. Các đơn vị thi công đã huy động lực lượng kỹ sư, công nhân làm việc liên tục “3 ca 4 kíp”, “4 tại chỗ”, xuyên ngày đêm, lễ tết, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Khối lượng thi công chính gồm hơn 1,8 triệu m³ đất đá hố móng, gần 110.000m³ bê tông với khoảng 7.500 tấn cốt thép, sản xuất và lắp dựng 55.000 tấn cột thép, kéo rải hơn 6.000km cáp các loại. Dự án cũng đồng bộ với trạm biến áp 500kV Lào Cai giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư hơn 1.564 tỷ đồng.

Sau khi đưa vào vận hành, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên có khả năng truyền tải khoảng 3.000MW từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia, đồng thời tăng khả năng nhập khẩu điện. Công trình góp phần liên kết các khu vực trong hệ thống điện, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, giảm tổn thất điện năng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVN.

Một số hình ảnh tại lễ khánh thành ngày 17-10:

PHÚC HẬU