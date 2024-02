EVNHCMC đảm bảo cung cấp điện cho các ngày Tết Nguyên đán

Nhân viên ngành điện kiểm tra an toàn điện tại công trình

Trước đó, EVNHCMC đã chỉ đạo các Công ty Điện lực, Công ty Lưới Điện Cao thế kiểm tra và xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện, phát quang cây xanh để đảm bảo an toàn hành lang tuyến dây, phục vụ cung cấp điện an toàn và ổn định cho các ngày Tết.

Các đơn vị trực thuộc đã xây dựng và lập phương án đảm bảo cung cấp điện phục vụ người dân vui xuân, đón Tết và các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa trên địa bàn Thành phố. Tổ chức diễn tập các phương án đảm bảo cung cấp điện tại các địa điểm tổ chức lễ, hội, những nơi vui chơi tập trung đông người. Đồng thời, lập lịch trực tăng cường, lịch trực lãnh đạo, trực vận hành sửa chữa điện 24/24 giờ tại đơn vị trong các ngày này. Chấp hành nghiêm chế độ trực ban, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, bố trí đầy đủ vật tư, máy phát dự phòng, phương tiện và lực lượng để tiến hành xử lý nhanh chóng khi có sự cố xảy ra.

Bên cạnh đó, EVNHCMC cũng chỉ đạo các công ty điện lực chủ động, phối hợp với chính quyền các địa phương (khu phố, công an phường/xã, UBND quận/huyện và TP Thủ Đức) tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh đối với các công trình điện, tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại và ném các vật lên đường dây gây vi phạm hàng lang tuyến dây; thực hiện công tác bảo vệ an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu vực trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội.

EVNHCMC cũng khuyến cáo người dân quan tâm, kiểm tra hệ thống điện trong nhà đảm bảo an toàn, kịp thời thay thế khi có hư hỏng, tắt hết các thiết bị điện khi ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn phòng tránh cháy nổ.

MINH ĐAN