EVNHCMC được tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2025

SGGP

Trong lễ tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” năm 2025 do Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức vừa qua, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) có 3 tập thể và 5 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng, gồm: Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty.

Tại Tổng công ty có 3 cá nhân tiêu biểu gồm ông Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; ông Lê Văn Minh, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn; ông Phan Hoàng Nhân, Bí thư Đoàn Thanh niên. Hai cá nhân công tác tại đơn vị trực thuộc EVNHCMC gồm bà Cao Thị Kim Hồng, Phó Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Bình Phú và ông Phan Văn Điền, Kỹ sư an toàn Công ty Điện lực Củ Chi.

Trong nhiều năm qua, Đảng ủy EVNHCMC đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn liền với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Nhiều phong trào thi đua tiêu biểu đã được triển khai và nhân rộng, qua đó lan tỏa tinh thần tận tụy, trách nhiệm và nhân văn trong toàn Tổng công ty.

TUỆ NGHI

