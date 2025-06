Kỳ họp lịch sử HĐND tỉnh Bình Định: Xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Phát biểu tại kỳ họp, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, nhấn mạnh, đây là kỳ họp cuối cùng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của HĐND tỉnh trước khi thực hiện chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và tiến tới vận hành chính quyền địa phương hai cấp thuộc tỉnh Gia Lai mới (hợp nhất từ tỉnh Bình Định và Gia Lai).

Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn và đang thực hiện quá trình hợp nhất, sắp xếp các đơn vị hành chính song kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 8,1% so với cùng kỳ, thu ngân sách đạt 9.284 tỷ đồng, bằng 53,3% dự toán năm và tăng 43% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh tiếp tục duy trì ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: sản xuất nông nghiệp manh mún, thiếu sản phẩm chủ lực; hạ tầng các cụm công nghiệp chưa đồng bộ; du lịch chưa tạo được sản phẩm đặc trưng, chất lượng còn hạn chế…

Kỳ họp lần này sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm, về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thông qua các tờ trình dự thảo quan trọng. Đặc biệt, kỳ họp sẽ xem xét báo cáo đánh giá kết quả tình hình hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, khép lại quá trình hoạt động 13 khóa của HĐND tỉnh, thực hiện công tác khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích tiêu biểu...

Tại kỳ họp, Quyền Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định Nguyễn Đình Hùng đã trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên của xã Nhơn Châu đang học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo, học sinh, sinh viên ở xã đảo Nhơn Châu bên cạnh hỗ trợ về tiền đóng học phí, thì sẽ được hỗ trợ 540.000 đồng tiền ăn/người học/tháng; 180.000 đồng tiền nhà ở/người học/tháng; 200.000 đồng tiền đò/người học/tháng… Tổng kinh phí thực hiện là 268,4 triệu đồng từ ngân sách tỉnh Bình Định.

Cử tri mong sớm gỡ khó khu kinh tế Nhơn Hội Kỳ họp thứ 25 nhận được 75 kiến nghị của cử tri về nhiều lĩnh vực. Cử tri thôn Hội Tân (xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn) cho rằng, dự án khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại (30 ha, vốn 800 tỷ đồng ở thôn Hội Tân) đã được UBND tỉnh rút giấy phép đầu tư của Công ty Phú Sơn Thuận. Cử tri mong muốn UBND tỉnh sớm thu hồi các quyết định về phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án; chấm dứt việc giải tỏa, trả lại đất cho người dân để yên tâm sản xuất, ổn định đời sống. Khu vực dự án khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại đã được thu hồi Cử tri phường Thị Nại (TP Quy Nhơn) kiến nghị, UBND tỉnh cần quan tâm triển khai các chính sách thu hút, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế, dịch vụ tại bán đảo Phương Mai (KKT Nhơn Hội), bởi hiện cơ sở hạ tầng khu vực này cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhưng hoạt động đầu tư hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng và chưa thúc đẩy phát triển KT-XH để tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân địa phương…

