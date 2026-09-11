FD 2026 mở thêm nhiều cơ hội hợp tác

Chiều 11-9, trong chuỗi hoạt động của chương trình Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 3 năm 2026 (FD 2026), lãnh đạo TPHCM đã có các cuộc tiếp, trao đổi với nhiều đoàn đại biểu quốc tế, mở rộng cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, đô thị, văn hóa và phát triển bền vững.

Tiếp đoàn tỉnh Santiago de Cuba, đồng chí Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM và các đại biểu trao đổi về quản trị địa phương; đồng thời thảo luận khả năng kết nối, hợp tác với doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, du lịch, đầu tư, giao thông vận tải, năng lượng tái tạo và năng lượng bền vững.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà tiếp ông Va Than, Tỉnh trưởng tỉnh Kratie (Campuchia). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tiếp đoàn tỉnh Kratie (Campuchia) do ông Va Than, Tỉnh trưởng tỉnh Kratie dẫn đầu, đồng chí Nguyễn Lộc Hà và các đại biểu trao đổi những định hướng thúc đẩy hợp tác giữa TPHCM và tỉnh Kratie, nhất là trong lĩnh vực thương mại, nông nghiệp và chế biến nông sản.

Các đại biểu quốc tế tham dự hội thảo chuyên đề. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tiếp đoàn tỉnh Santiago de Cuba, đồng chí Nguyễn Lộc Hà và các đại biểu trao đổi về lĩnh vực quản trị địa phương; đồng thời thảo luận khả năng kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp nông nghiệp, thương mại, du lịch, đầu tư, giao thông vận tải, năng lượng tái tạo và năng lượng bền vững.

Tiếp đoàn tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), hai bên thống nhất trao đổi về thời gian, địa điểm tổ chức lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030; định hướng phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam; 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam vào năm 2027...

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tiếp đoàn đại biểu Thành phố Quảng Châu (Trung Quốc). Hai bên trao đổi về hợp tác trong các dự án đường sắt đô thị, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong bảo tồn, phát huy giá trị các khu phố cổ và di sản văn hóa phi vật thể.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh tiếp Ngài Grant Smith, Thị trưởng Thành phố Palmerston North, New Zealand. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và ông Tomohide Sato, Phó Thống đốc Vùng Thủ đô Tokyo (Nhật Bản), trao đổi về tăng cường hợp tác và khả năng ký kết biên bản ghi nhớ giữa Tokyo và TPHCM.

Tiếp đoàn Thành phố Palmerston North (New Zealand), đồng chí Bùi Minh Thạnh trao đổi về đề xuất ký Thư bày tỏ ý định (LOI), với các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như nông sản - thực phẩm, công nghệ nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, hợp tác kinh tế, logistics, giáo dục quốc tế, đô thị thông minh, phát triển đô thị và giao lưu văn hóa.

Với đoàn đoàn tỉnh Artemisa (Cuba), đồng chí Bùi Minh Thạnh và đại diện các sở, ngành của thành phố trao đổi về hợp tác song phương trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp và y tế.

Ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM tiếp ông Kim Young-kyun, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bên cạnh các cuộc tiếp của lãnh đạo thành phố, nhiều sở, ngành TPHCM cũng tổ chức các cuộc làm việc chuyên đề với các đoàn đại biểu quốc tế.

Tham dự hội thảo chuyên đề có đại diện của DN logistics và cảng biển Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại Phiên chuyên đề 1“Vai trò của thể chế địa phương trong việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển (R&D) và chuyển hóa kết quả đổi mới sáng tạo thành sản phẩm thương mại”, các đại biểu mổ xẻ những điểm nghẽn thực tiễn trong chuỗi giá trị từ nghiên cứu đến thị trường thống nhất nhận định: Để doanh nghiệp mạnh dạn dồn vốn cho R&D, chính quyền địa phương không thể chỉ đóng vai trò quản lý đơn thuần mà phải chủ động kiến tạo môi trường thử nghiệm. Với Phiên chuyên đề 2“Vai trò của chính quyền địa phương trong tăng cường hợp tác cảng và đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững thế hệ mới” cũng đưa ra nhiều giải pháp kỹ thuật và cơ chế quản trị được tập trung thảo luận, như: Hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật cảng để tiếp nhận tàu tải trọng lớn sử dụng nhiên liệu sạch; áp dụng năng lượng tái tạo và điện hóa toàn diện hệ thống thiết bị bốc dỡ tại bến bãi; xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu tàu biển số hóa giữa các cảng thành viên để rút ngắn thời gian quay vòng tàu.

QUANG VŨ