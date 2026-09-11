TPHCM chuyển hóa mạng lưới đối tác hữu nghị thành nguồn lực, cơ hội và động lực

Sáng 11-9, tại TPHCM, Hội nghị Thị trưởng khai mạc, mở đầu cho chương trình Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 3 năm 2026 (FD 2026).

Hội nghị nhằm làm rõ vai trò chủ động của chính quyền địa phương trong triển khai đường lối đối ngoại quốc gia, đồng thời thúc đẩy các mô hình hợp tác phù hợp nhu cầu và thế mạnh của từng địa phương.

Các đại biểu tham dự FD 2026 chụp hình lưu niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long; Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà.

Cùng dự có đại diện đến từ các quốc gia: Campuchia, Trung Quốc, Cuba, Vương quốc Anh, Hungary, Nhật Bản, Lào, New Zealand, Nga, Singapore, Hàn Quốc...; các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại TPHCM.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà thông tin, đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày nay không dừng ở duy trì quan hệ hữu nghị hay mở rộng giao tiếp quốc tế, mà đã trở thành một phương thức phát triển quan trọng của các địa phương.

Đại biểu quốc tế tham dự hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhiều năm qua, TPHCM là một trong những địa phương tiên phong của cả nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế; luôn tìm tòi cách thức, biện pháp hiệu quả để chuyển hóa các quan hệ quốc tế thành nguồn lực cụ thể cho sự phát triển.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM có diện tích hơn 6.770km², dân số trên 14 triệu người, đã bước vào giai đoạn phát triển mới.

“Thành phố là nơi hội tụ 3 cực tăng trưởng năng động hàng đầu Việt Nam: Trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại khu vực đô thị lõi; không gian sản xuất công nghiệp công nghệ cao với hệ sinh thái doanh nghiệp và chuỗi cung ứng sâu rộng tại Bình Dương (trước đây); hệ thống cảng nước sâu, khu kinh tế biển, năng lượng và du lịch biển có vị trí chiến lược tại Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây)”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN NAM

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững” của FD 2026.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ đề thể hiện tinh thần tiên phong, chủ động, tích cực, cùng sự nhạy bén của TPHCM trước những chuyển động của quốc tế và khu vực.

Chủ đề cũng cho thấy mục tiêu hướng đến giải quyết vấn đề của công tác đối ngoại địa phương và hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới. Đó là chuyển hóa mạng lưới đối tác hữu nghị và kết nối quốc tế rộng lớn thành nguồn lực, cơ hội và động lực cụ thể cho sự phát triển.

Đại biểu quốc tế tham dự hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hội nghị đã lắng nghe 11 bài tham luận, phát biểu (ghi hình) chúc mừng của lãnh đạo một số địa phương như Vùng đô thị Liverpool (Anh), TP Leipzig (Đức), tỉnh Aichi (Nhật Bản), TP San Francisco (Hoa Kỳ). Ngài Va Than, Ủy viên Trung ương Đảng, Tỉnh trưởng tỉnh Kratie, Campuchia, trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG Từ thực tiễn quản trị, đại diện các địa phương của một số quốc gia, vùng lãnh thổ... đề xuất nhiều định hướng hợp tác cụ thể với TPHCM, như: Thúc đẩy hợp tác trong phát triển hạ tầng, nông nghiệp, thương mại biên giới, du lịch và giao lưu nhân; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế, công nghệ sinh học và nông nghiệp; tập trung chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp quản trị đô thị hiện đại, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và mở rộng cơ hội đầu tư, thương mại song phương.

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QUANG VŨ - THÀNH HUY