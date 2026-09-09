Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng, VN-Index quay đầu giảm

Khối ngoại bán ròng 4/5 phiên giao dịch đầu tháng 9, góp phần gây ảnh hưởng đến tâm lý thị trường chứng khoán trong bối cảnh thanh khoản khá èo uột.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 9-9 đảo chiều giảm với thanh khoản ở mức thấp. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về mã giảm.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE 270 tỷ đồng, trong đó bán mạnh nhất là cổ phiếu VHM gần 293 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng (ngày 21-9) đang đến gần, nhưng khối ngoại đã bán ròng 4/5 phiên giao dịch đầu tháng 9, góp phần gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Theo ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc SSI Research, thị trường ảm đạm, thanh khoản chưa bứt phá trước thềm nâng hạng do nhiều yếu tố.

Dù khối ngoại đã giảm bán ròng trong tháng 8, dòng vốn này vẫn chưa chuyển sang mua ròng và tiếp tục bán ròng trong những phiên đầu tháng 9. Các quỹ chủ động lớn vẫn quan sát tác động thực tế của việc nâng hạng FTSE Russell.

Về yếu tố trong nước, nhà đầu tư cá nhân chiếm 70%-80% giá trị giao dịch trên thị trường nhưng dòng tiền chưa sôi động do lãi suất tiền gửi chưa giảm đáng kể. Bên cạnh đó, yếu tố mùa vụ tháng 9 thường giao dịch ít sôi động và dự báo tăng trưởng GDP quý 3 ở mức 8,7%-9,3%, chưa tiệm cận 10%, cũng khiến tâm lý thị trường vẫn thận trọng.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 3,32 điểm (0,18%) còn 1.827,12 điểm với 120 mã tăng, 190 mã giảm và 60 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 1,63 điểm (0,58%) xuống 279,48 điểm với 40 mã tăng, 80 mã giảm và 70 mã đứng giá.

Thanh khoản vẫn ở mức thấp, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ gần 14.600 tỷ đồng. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng ở mức 15.600 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN