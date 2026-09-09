TPHCM chuyển từ liên kết đơn lẻ sang chuỗi giá trị, liên kết vùng

Sáng 9-9, tại tỉnh Nghệ An, diễn ra hội nghị tổng kết thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung bộ giai đoạn 2023-2025; đề ra phương hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Tham dự có các đồng chí: Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM…

Các đại biểu tham quan gian hàng OCOP tại Nghệ An sáng 9-9. Ảnh: HÂN GIA

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Trọng Hải cho biết, Nghệ An kỳ vọng hợp tác giai đoạn 2026-2030 sẽ tạo bước chuyển rõ nét, hướng tới các chương trình dài hạn, có chiều sâu, với những sản phẩm, dự án cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực.

Nghệ An mong muốn tiếp tục cùng TPHCM và các địa phương mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và y tế chất lượng cao. Theo đồng chí Võ Trọng Hải, các nội dung hợp tác sau hội nghị cần được cụ thể hóa bằng chương trình, dự án thiết thực, có cơ chế phối hợp chặt chẽ và sự tham gia tích cực của doanh nghiệp.

Du khách tại bãi biển Cửa Lò, Nghệ An. Ảnh: THÀNH DUY

Theo UBND TPHCM, giai đoạn 2023-2025, TPHCM và các địa phương phía Bắc, Bắc Trung bộ đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Trong thương mại, quảng bá và kết nối giao thương, các bên tổ chức 22 hoạt động xúc tiến; ký khoảng 54 biên bản ghi nhớ, ghi nhận 55 đơn hàng tiềm năng; đưa 249 sản phẩm địa phương vào các hệ thống phân phối, bán lẻ lớn tại TPHCM như GO!, Big C, Saigon Co.op, SATRA...

Về xúc tiến đầu tư, TPHCM triển khai 4 chương trình hỗ trợ, giới thiệu danh mục 279 dự án kêu gọi đầu tư tại Quảng Trị, Thanh Hóa, Nghệ An và Thái Nguyên. Trong đó, Nghệ An kêu gọi thành công 3 dự án hạ tầng khu công nghiệp, tổng vốn đăng ký 6.926 tỷ đồng.

Du khách tham quan Nghệ An dịp nghỉ lễ 2-9. Ảnh: THÀNH DUY

Trong lĩnh vực y tế, TPHCM và Nghệ An triển khai 4 hoạt động hợp tác trọng tâm, tập trung hỗ trợ chuyên môn, đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu về sản, nhi, tim mạch, ung thư; đồng thời phối hợp phát triển y tế cơ sở, cấp cứu ngoại viện và chuyển đổi số.

Theo ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC), giai đoạn 2026-2030, hợp tác giữa TPHCM và các tỉnh, thành được định hướng chuyển từ liên kết đơn lẻ sang chuỗi giá trị và liên kết vùng bền vững, phát huy thế mạnh bổ trợ giữa TPHCM và các địa phương.

Trọng tâm hợp tác gồm công nghệ cao, bán dẫn; kết nối công nghệ, vốn, thị trường với nguồn nhân lực và công nghiệp hỗ trợ; đồng thời mở rộng du lịch liên vùng, kết nối các sản phẩm biển, văn hóa và lịch sử.

THI HỒNG