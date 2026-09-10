Gặp gỡ để thấu hiểu, kết nối để phát triển bền vững

Chiều tối 10-9, tại phường Vũng Tàu, Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ ba năm 2026 (FD 2026) đã chính thức khởi động với chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực truyền thống và tiệc chào mừng gần 500 đại biểu trong nước, quốc tế.

FD 2026 với chủ đề "Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững", quy tụ 34 đoàn đại biểu đến từ các địa phương kết nghĩa, đối tác quốc tế thuộc 4 châu lục (châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chào mừng các đại biểu về tham dự FD 2026

Đón tiếp các đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Việc chọn không gian biển Vũng Tàu để mở màn FD 2026 truyền tải thông điệp chiến lược: khẳng định khát vọng vươn ra đại dương và giới thiệu tiềm năng hệ sinh thái cảng biển nước sâu kết hợp logistics chuỗi cung ứng toàn cầu của siêu đô thị.

Dịp này, biểu tượng Hữu nghị Quốc tế TPHCM tại Công viên Bến Bạch Đằng cũng vừa hoàn tất nâng cấp, ghi nhận mạng lưới địa phương kết nghĩa của thành phố tăng từ 58 lên 88 địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc chuỗi sự kiện. Ảnh: THÀNH HUY

Phát biểu khai mạc chuỗi sự kiện, đồng chí Nguyễn Văn Được nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu quốc tế, cơ quan ngoại giao đã về tham dự Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ ba năm 2026. Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ niềm tự hào khi sự kiện đối ngoại quy mô lớn này lần đầu tiên được tổ chức tại Vũng Tàu – một đô thị biển tươi đẹp, giàu tiềm năng phát triển và là một phần rất đặc biệt trong không gian phát triển mới của TPHCM.

Nhấn mạnh nền tảng của các mối liên kết quốc tế, đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định: "Mỗi tình bạn đều được bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ, và có những mối quan hệ được vun đắp qua nhiều năm. Dù khởi đầu thế nào, tất cả đều làm nên lịch sử bền chặt và giá trị bền vững cho những mối liên hệ hợp tác vẫn luôn là sự chân thành, sự tin cậy và thiện chí, để cùng nhau hướng đến những điều tốt đẹp hơn".

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà tại buổi tiếp các đoàn. Ảnh: NGUYỄN NAM

Đến nay, TPHCM có quan hệ hợp tác với 88 địa phương nước ngoài và 19 tổ chức, đối tác quốc tế. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng trong những ngày làm việc sắp tới, các đại biểu sẽ chia sẻ nhiều câu chuyện thành công, kinh nghiệm thực tiễn và sáng kiến đột phá, qua đó mở ra những kết nối, dự án và cơ hội hợp tác mới thiết thực hơn cho tất cả các bên.

Bên cạnh các phiên làm việc chính thức, Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn các đại biểu có những khoảnh khắc thư thái, cùng trải nghiệm nét văn hóa ẩm thực đặc sắc và nhịp sống sôi động tại Vũng Tàu. Trong không khí ấm áp, lãnh đạo TPHCM cùng các đoàn đại biểu đã nâng ly chúc mừng mối quan hệ hữu nghị bền chặt, sẵn sàng cho Hội nghị Thị trưởng và các phiên thảo luận chuyên đề quan trọng sẽ diễn ra vào ngày mai, 11-9.

Chiều cùng ngày, các đoàn đại biểu đã trải nghiệm xe bus 2 tầng dọc cung đường ven biển Vũng Tàu; giao lưu và thưởng thức ẩm thực Việt Nam, tìm hiểu nét đẹp các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống. Điểm nhấn của buổi giao lưu là tiết mục kể chuyện bằng tranh cát của Nghệ nhân Thế Nhân. Nét vẽ tài hoa tái hiện sinh động chiều sâu lịch sử dân tộc cùng nhịp sống hội nhập năng động của TPHCM, thu hút nhiều đại biểu quốc tế quan tâm.

>> Một số hình ảnh các đoàn về tham dự Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ ba năm 2026.

Các đại biểu tham quan biển Vũng Tàu bằng xe buýt 2 tầng. Ảnh: THÀNH HUY

Các đại biểu thích thú ngắm tháp Tam Thắng trên xe buýt 2 tầng. Ảnh: NGUYỄN NAM

Các đại biểu đội nón lá Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trên xe buýt 2 tầng. Ảnh: NGUYỄN NAM

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày đồ mỹ nghệ. Ảnh: NGUYỄN NAM

Nghệ nhân Thế Nhân với tiết mục kể chuyện bằng tranh cát. Ảnh: NGUYỄN NAM

THÀNH HUY - NGUYỄN NAM - HOÀNG HÙNG