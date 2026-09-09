TPHCM: 139 tàu cá tại xã Cần Giờ, Thạnh An hết hạn giấy phép

TPHCM còn 139 tàu cá hết hạn giấy phép khai thác tại xã Cần Giờ và Thạnh An, cần khẩn trương hoàn tất thủ tục gia hạn để đủ điều kiện hoạt động.

Tàu cá ngư dân TPHCM vươn khơi

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM vừa có văn bản đề nghị UBND xã Cần Giờ và UBND xã Thạnh An khẩn trương rà soát, tuyên truyền và hướng dẫn các chủ tàu cá nhanh chóng thực hiện thủ tục cấp, gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản theo quy định, phục vụ đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Hoạt động này nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 460/KH-UBND ngày 19-8-2026 của UBND TPHCM về Tháng cao điểm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5.

Trước đó, ngày 24-8, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM ban hành Công văn số 1250/CCTSKN-KTTS yêu cầu hai xã thông báo rộng rãi đến từng chủ tàu. Dù vậy, theo thống kê đến ngày 7-9-2026, trên địa bàn hai xã vẫn còn 139 tàu cá hết hạn giấy phép khai thác, trong đó xã Thạnh An có 94 tàu và xã Cần Giờ có 45 tàu.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM Nguyễn Hữu Thi yêu cầu chính quyền hai xã thông báo đến từng chủ phương tiện; đồng thời công khai các trường hợp vi phạm nghiêm trọng trên phương tiện truyền thông địa phương.

Ngư dân kê khai theo Mẫu số 04.KT, Phụ lục II, ban hành kèm Nghị định 41/2026/NĐ-CP. Chủ tàu có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Cần Giờ và xã Thạnh An để được hỗ trợ kịp thời.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM đề nghị lực lượng chức năng siết kiểm soát, không giải quyết thủ tục xuất, cập bến đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Các đơn vị phối hợp gắn thiết bị định vị GPS, giám sát vị trí neo đậu để ngăn tàu lén ra khơi.

THÀNH HUY