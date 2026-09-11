Gỡ vướng nhiều thủ tục hải quan cho doanh nghiệp

Nhiều kiến nghị về thuế, hoàn thuế, tạm nhập tái xuất... được doanh nghiệp đặt ra với cơ quan hải quan tại Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố chuyên đề hải quan, sáng 11-9.

Hội nghị do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Chi cục Hải quan Khu vực II tổ chức, với gần 400 đại biểu tham dự.

Đại diện ITPC và Chi cục Hải quan Khu vực II trao đổi, giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp. Ảnh: MINH XUÂN

Tại hội nghị, ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC, cho biết, trong bối cảnh chính sách, pháp luật hải quan có nhiều thay đổi, việc đối thoại trực tiếp giúp doanh nghiệp kịp thời cập nhật quy định, đồng thời nêu các vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn, xử lý.

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC, phát biểu tại hội nghị. ẢNH MINH XUÂN

Hội nghị ghi nhận gần 100 câu hỏi, kiến nghị của doanh nghiệp, tập trung những khâu tác động trực tiếp đến thời gian và chi phí đưa hàng qua cửa khẩu, như: chính sách thuế, hoàn thuế, tạm nhập tái xuất, kiểm tra chuyên ngành, phân tích - phân loại hàng hóa, trị giá hải quan và giải phóng hàng.

Theo đó, một số doanh nghiệp cho biết vướng hoàn thuế đối với hàng nhập khẩu phục vụ sản xuất xuất khẩu tại chỗ.

Ở khâu kiểm tra chuyên ngành, thời gian chờ đăng ký kiểm tra chất lượng hoặc lấy mẫu phân tích, phân loại có trường hợp kéo dài, ảnh hưởng xử lý tờ khai và tiến độ đưa nguyên liệu vào sản xuất.

Doanh nghiệp có hàng xuất khẩu ký gửi ở nước ngoài cũng gặp khó khi giá bán cuối cùng chỉ được xác định sau nhiều tháng, dẫn đến vướng trong khai trị giá.

Đại diện doanh nghiệp nêu vướng mắc về thủ tục hải quan, đề nghị cơ quan chức năng tháo gỡ tại hội nghị. Ảnh: MINH XUÂN

Trên cơ sở các kiến nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực II, yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tập trung phân loại từng nhóm vấn đề để hướng dẫn xử lý.

Ông đề nghị, với hồ sơ đang chờ kiểm tra chuyên ngành, doanh nghiệp chủ động thông báo tình trạng để cơ quan hải quan phối hợp giải quyết; hàng chờ kết quả kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm có thể đưa về kho bảo quản, nếu đáp ứng điều kiện.

Đối với hàng xuất khẩu chưa xác định được giá bán cuối cùng, doanh nghiệp được hướng dẫn nghiên cứu khai trị giá tạm tính, thực hiện nghĩa vụ thuế tương ứng và khai bổ sung khi có giá chính thức.

Riêng các vướng mắc về hoàn thuế, chính sách chuyển tiếp hoặc trường hợp liên quan nhiều quy định, cơ quan hải quan sẽ tiếp tục rà soát; nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Việc đối thoại gỡ vướng đặt trong bối cảnh Luật số 11/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan đang chuyển mạnh phương thức quản lý: Tăng ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo; doanh nghiệp chấp hành tốt được xem xét ưu tiên thủ tục, giảm mức độ kiểm tra, giám sát và kiểm tra sau thông quan. Quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử, chứng từ điện tử và một số thủ tục kho ngoại quan cũng được bổ sung, đơn giản hóa. Theo cơ quan hải quan, cùng với thực hiện các quy định mới, những vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được hướng dẫn, xử lý trực tiếp; các bất cập phát sinh từ thực tế được rà soát để kiến nghị cấp có thẩm quyền. Mục tiêu là chuyển mạnh từ quản lý đồng đều sang quản lý theo rủi ro và mức độ tuân thủ, qua đó giảm thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan và chi phí cho doanh nghiệp.

ÁI VÂN