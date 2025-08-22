Thông tin kinh tế

Forbes vinh danh Vietjet trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025

Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025, vinh danh những doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như: Vietjet, FPT, Vinamilk, Petrolimex…

Theo danh sách, Vietjet thuộc Top 5 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất trong năm qua, khẳng định vị thế dẫn đầu của hãng hàng không thế hệ mới.

A1.JPG

Danh sách Top 50 của Forbes được lựa chọn dựa trên quy trình đánh giá nghiêm ngặt về tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất ROE, ROC, EPS giai đoạn 2019–2024, vị thế ngành, chất lượng quản trị và triển vọng phát triển. Việc tiếp tục góp mặt trong danh sách này một lần nữa khẳng định sức mạnh tài chính, năng lực quản trị hiệu quả của Vietjet, đồng thời củng cố niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Vietjet aircraft.JPG

Không ngừng mở rộng mạng bay quốc tế, mang đến nhiều cơ hội đi lại và du lịch, Vietjet hướng đến trở thành tập đoàn hàng không quốc tế, vừa đảm bảo lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư vừa kiến tạo giá trị tốt đẹp cho cộng đồng trong kỷ nguyên phát triển mới.

Từ khóa

Forbes Vietjet doanh nghiệp hàng đầu Top 5

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn