TPHCM: Hơn 2,6 triệu học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ tết

Sáng 23-2 (mùng 7 tháng Giêng âm lịch), hơn 2,6 triệu học sinh của các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn TPHCM trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (phường Tân Sơn Nhất), sau nghi thức chào cờ, nhà trường tổ chức chuyên đề "Tuyên truyền về Luật trẻ em 2016: Quyền và bổn phận của trẻ em". Học sinh trả lời đúng câu hỏi của báo cáo viên được nhận lì xì may mắn đầu năm.

Học sinh Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (phường Tân Sơn Nhất) nhận lì xì may mắn đầu năm

Ngoài ra, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ Nguyễn Đức Anh Khoa lì xì "lộc đầu năm" cho cán bộ, giáo viên trong trường nhằm tạo không khí phấn khởi, giúp các thầy cô hăng hái bước vào ngày học đầu tiên của năm mới.

Giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (phường Tân Sơn Nhất) nhận "lộc đầu năm"

Tương tự, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) tổ chức các tiết mục múa lân, biểu diễn văn nghệ nhằm tạo không khí vui tươi cho học sinh trong ngày đầu tiên trở lại trường học sau kỳ nghỉ tết dài ngày.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) mặc trang phục áo dài xem múa lân trong ngày học đầu năm

Sau khi xem các tiết mục biểu diễn văn nghệ, học sinh được tham gia các hoạt động đố vui có thưởng, lì xì may mắn đầu năm... khiến sân trường rộn rã tiếng cười.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) nhận quà đầu năm từ giáo viên

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (phường Tân Thuận), học sinh được giao lưu, xoa đầu các chú lân, bắt tay với ông Địa trong tiếng trống và tiếng nhạc xuân giúp ngày học đầu năm thêm rộn ràng.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (phường Tân Thuận) xem múa lân trong ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ tết dài ngày

Riêng tại Trường THCS Vân Đồn (phường Xóm Chiếu), cô Lê Thị Thùy, Hiệu trưởng nhà trường chào đón từng học sinh, trao tặng cho các em những bao lì xì may mắn đầu năm.

Theo cô Lê Thị Thùy, các bao lì xì lấy từ tiền cá nhân của cô gửi đến toàn thể học sinh như một lời chúc năm mới may mắn, qua đó động viên các em tiếp tục chăm ngoan học tập.

THU TÂM