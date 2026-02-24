Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Ngày 15-2, Bộ GD-ĐT công bố Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ban hành quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 với nhiều thay đổi so với các năm trước.

Ôn tập theo định hướng tư duy

Theo thầy Phạm Lê Thanh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Hiền (phường Bình Thới), việc Bộ GD-ĐT không công bố đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 giúp thầy trò chủ động sớm hơn khi ôn tập. Học sinh nên tập trung hệ thống kiến thức trọng tâm của lớp 12, bám sát yêu cầu của chương trình để lấy điểm ở các câu hỏi mức độ nhận biết của đề thi.

Trên cơ sở đó, các em nâng dần mức độ vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống thực tiễn để có điểm đối với các câu hỏi mức độ cao hơn. Các em có thể tận dụng kho học liệu số ở các hệ thống học tập trực tuyến để tiết kiệm thời gian ôn luyện.

Học sinh Trường THPT Gia Định (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) tham gia buổi tư vấn xét tuyển đại học vào đầu tháng 1-2026 ẢNH: THU TÂM

Cô Nguyễn Thị Thương Huyền, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Bà Rịa (phường Bà Rịa), thông tin, các lớp ôn tập được tổ chức phù hợp với năng lực và định hướng xét tuyển đại học của từng học sinh. Trường chuyển trọng tâm ôn tập từ kiểm tra kiến thức thuần túy sang phát triển và đánh giá năng lực nhằm giúp học sinh định dạng đề thi mới, nhất là dạng câu hỏi trắc nghiệm đúng/sai và câu hỏi trả lời ngắn ở các môn khoa học tự nhiên. Cách tiếp cận này giúp các em hình thành tư duy phân tích, suy luận.

Giáo viên cũng đẩy mạnh giao bài tập và đề luyện qua các ứng dụng học tập trực tuyến. Hệ thống bài tập được phân hóa theo từng nhóm đối tượng. Trong đó, các môn xã hội được tập trung ôn tập kỹ năng đọc hiểu, phân tích dữ liệu, liên hệ thực tiễn. Các môn tự nhiên tập trung vào kỹ năng tính toán nhanh, suy luận logic và xử lý tình huống. Học sinh được hướng dẫn kỹ năng phân tích đề, nhận diện các “bẫy” thường gặp để hạn chế tối đa sai sót đáng tiếc.

Nhìn chung, các trường đều cho rằng, đề thi tốt nghiệp năm nay tiếp tục đổi mới theo tinh thần “học gì thi nấy” nên áp lực của kỳ thi sẽ giảm xuống. Nếu học sinh có đủ kiến thức nền tảng, rèn luyện năng lực tư duy sẽ đạt kết quả tốt tại kỳ thi.

Tổ chức các kỳ thi thử

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành), chia sẻ, Quy chế Tuyển sinh đại học năm 2026 khiến không ít học sinh và phụ huynh lo lắng do cơ chế điểm sàn và yêu cầu mức điểm cao quay trở lại. Tuy nhiên, dù quy chế tuyển sinh thay đổi thì việc tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 vẫn theo cách làm của các năm trước là vừa hoàn thành chương trình chính khóa, vừa kết hợp ôn tập.

Học sinh Trường THPT Gia Định (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) tham gia buổi tư vấn xét tuyển đại học vào đầu tháng 1-2026 ẢNH: THU TÂM

Hiện nay, các trường phổ thông phải tuân thủ quy định hiện hành của Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT quy định về dạy thêm, học thêm là chỉ tổ chức ôn tập tối đa 2 tiết/môn học/tuần. Do đó, học sinh cần chủ động kế hoạch ôn tập cá nhân để đạt nhiều mục tiêu cùng lúc là tốt nghiệp THPT và đủ điểm xét tuyển đại học.

Tại Trường THPT Vũng Tàu (phường Tam Thắng), nhà trường tổ chức ôn tập theo tổ hợp môn học sinh lựa chọn. Từ ngày 1-1 đến 31-5, ôn tập được tăng thời lượng và yêu cầu cao hơn. Hiệu trưởng Trường THPT Vũng Tàu Nguyễn Thị Huế cho biết, thời lượng ôn tập trực tiếp được tăng cường 2 tiết/tuần đối với môn Toán và Ngữ văn, các môn còn lại 1 tiết/tuần.

Song song đó, hình thức ôn tập trực tuyến được duy trì 1 buổi/tuần nhằm hỗ trợ học sinh củng cố và mở rộng kiến thức. Ngoài ra, trường tổ chức 3 đợt thi thử tốt nghiệp vào các tháng 1, 4 và 5, cùng một đợt thi thử đánh giá năng lực vào tháng 2. Sau mỗi lần thi thử, giáo viên phân tích cách làm bài, chỉ rõ hạn chế, hướng dẫn học sinh rút kinh nghiệm và điều chỉnh phương pháp học tập.

Quy chế Tuyển sinh đại học năm nay có nhiều thay đổi. Thứ nhất, thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30 (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp). Thứ hai, thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển đại học, sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Thứ ba, phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ) và tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình của kết quả học tập 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12) của tối thiểu 3 môn học, trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn đóng góp tối thiểu 1/3 trọng số tính điểm xét trong tổ hợp xét tuyển. Thứ tư, điểm cộng (gồm điểm thưởng, điểm khuyến khích) tối đa 3 điểm theo thang điểm 30; riêng chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng quy đổi điểm môn Ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc sử dụng cho điểm khuyến khích. Thứ năm, bổ sung đối tượng xét tuyển trung học nghề, người nước ngoài đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học.

THU TÂM - KHÁNH CHI