FPT Play xóa tất cả bản phim "Hãy để tôi tỏa sáng" vì nghi vấn có "đường lưỡi bò"

Sáng 3-10, nền tảng FPT Play đưa ra thông báo gỡ và xóa toàn bộ khỏi hệ thống bộ phim " Hãy để tôi tỏa sáng" vì nghi vấn có hình ảnh không phù hợp.

Thông báo trên được đưa ra trên fanpage chính thức của nền tảng này. Trong phần bình luận, phía FPT Play đưa ra giải thích kỹ hơn.

Thông báo được đưa ra trên fanpage của FPT Play. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, theo FPT Play, bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng đang được phát tới tập 15. “Trong quá trình kiểm duyệt các tập phim phát song song sắp lên sóng, phát hiện tập 16 có chứa hình ảnh, thông tin không phù hợp với quy định (nghi vấn liên quan đến “đường lưỡi bò”), chúng tôi đã ngay lập tức tiêu hủy toàn bộ nội dung này khỏi hệ thống dù chưa lên sóng tập phim này”, phía FPT cho biết.

Phía FPT cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết đảm bảo các nội dung được kiểm duyệt chặt chẽ, để mang đến cho khán giả những trải nghiệm giải trí an toàn, đúng quy định và ý nghĩa”.

Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình với phía FPT Play và để lại bình luận "chủ quyền Việt Nam chỉ có một và đó là sự thật không bao giờ thay đổi. Không coi phim này ta coi phim khác nha mọi người", "Ủng hộ FPT Play, dù phim đang hay nhưng bỏ thôi", "không phim này thì có phim khác, gỡ là đúng rồi".

Hình ảnh nghi vấn có chứa "đường lưỡi bò" được phát hiện ở tập 16. Ảnh theo fanpage Sạp báo Hoa ngữ

Theo fanpage Sạp báo Hoa ngữ, hình ảnh nghi vấn có chứa "đường lưỡi bò" xuất hiện ở phút 29-30 của tập 16. Fanpage này cũng thông báo ngừng cập nhật các thông tin về phim.

Hãy để tôi tỏa sáng có sự tham gia của hai diễn viên đình đám Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Đại Kiều Tiểu Kiều của Trương Duyệt Nhiên.

HẢI DUY