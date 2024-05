Ngày 28-5, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, tháng 5-2024, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,37 triệu lượt, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Gần 2,4 triệu lượt khách du lịch đến Hà Nội trong tháng 5

Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 496.500 lượt, tăng 46,7% so với cùng kỳ năm trước (bao gồm 350.000 lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú), khách du lịch nội địa đạt 1.880.000 lượt, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch đạt 9.194 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Kết quả 5 tháng đầu năm 2024, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 11,55 triệu lượt, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu 5 tháng từ khách du lịch đạt 45.856 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023. Dự kiến 6 tháng đầu năm 2024, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 14,05 triệu lượt khách, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng 5-2024, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn đạt 64,7%; giảm 1,7% so với tháng 4-2024 và tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023. Dự kiến 6 tháng đầu năm, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 63,9%; tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, số lượng cơ sở lưu trú du lịch, Hà Nội hiện 3.760 cơ sở lưu trú với 71.246 phòng; trong đó có 607 khách sạn, khu căn hộ đã được xếp hạng từ 1-5 sao với tổng số 26.641 phòng, số khách sạn, căn hộ xếp hạng chiếm 16% tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn và 37% tổng số phòng.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có 43 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 41 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, 7 cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí, 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã được công nhận đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Hệ thống các cơ sở dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đã thu hút, phục vụ đông đảo lượng du khách và người dân đến thăm quan và mua sắm.

Trong tháng 5, Sở Du lịch đã triển khai 3 đoàn kiểm tra. Qua công tác kiểm tra, thanh chuyên ngành, trong 5 tháng đầu năm đã kiểm tra đối với 84 tổ chức và 31 cá nhân; phát hiện có 8 tổ chức và 10 cá nhân vi phạm. Trong thời gian này, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục phối hợp với VNPT Hà Nội duy trì hoạt động của Tổng đài 1800556896 về thông tin, hỗ trợ tư vấn, giải đáp thông tin du lịch và tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của du khách; giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô, xây dựng điểm đến Hà Nội “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”; Hà Nội “Đến để yêu”.

MAI AN