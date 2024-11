Gần 400 người tham gia diễn tập chữa cháy lớn tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Sáng 30-11, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh với sự tham gia của gần 400 cán bộ chiến sĩ, công nhân viên thuộc các lực lượng công an, y tế và các đơn vị liên quan.

Diễn tập chữa cháy Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Với tình huống giả định được đưa ra vào hồi 9 giờ, tại Sở VH-TT (khối nhà B2) bất ngờ xảy ra cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Ban Quản lý Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh đã lập tức có mặt để chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ những nạn nhân bị mắc kẹt. Đồng thời, điện báo lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng với lực lượng PCCC cơ sở và các đơn vị được huy động tổ chức cứu nạn cứu hộ, tổ chức dập tắt đám cháy. Buổi diễn tập nhằm nâng cao khả năng chỉ huy, điều hành, cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tại chỗ và các cơ quan chức năng để xử lý các tình huống phức tạp không để bị động, bất ngờ khi có hỏa hoạn xảy ra, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Trưởng ban chỉ đạo buổi diễn tập biểu dương những cố gắng của các tập thể, cá nhân tham gia thực tập phương án. Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm quy định, nội quy về PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

PHÚ NGÂN