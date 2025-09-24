Gần 600 khách quốc tế tham dự “Vietnam Night” tại Liên hoan Phim quốc tế Busan

Văn hóa - Giải trí

Sự kiện Vietnam Night - Đêm Việt Nam, tại Liên hoan Phim quốc tế Busan lần thứ 30 (BIFF 2025) đã thu hút gần 600 khách mời quốc tế gồm nhà làm phim, phát hành phim, nghệ sĩ từ Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Italy, Thái Lan và nhiều quốc gia khác.

Sự kiện diễn ra tối 22-9, nhận được sự quan tâm và chúc mừng của các lãnh đạo, chuyên gia và nhà làm phim trong khu vực.

Nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả Hàn Quốc đã xuất hiện tại Vietnam Night, như Oh Ji Ho (trong phim Lời cầu hôn thứ 2), Jung Joon Ho (Hitman, Mật danh Iris), Lee Yoon-mi (Tên tôi là Kim Sam Soon), Choi Jaesung (trong The Iron Empress)... cùng nữ diễn viên Việt Nam Đỗ Thị Hải Yến với màn trở lại đáng mong chờ trong bộ phim Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Lê (góp mặt trong hạng mục: A Window of Asian Cinema BIFF 2025).

Bên cạnh đó, nam diễn viên Park Sung Woong (The Killing Vote) và diễn viên Idol Nation, từng là khách mời đặc biệt của DANAFF III, cũng tham dự nhiệt tình...

Đêm Việt Nam thu hút sự tham gia của gần 600 khách mời quốc tế gồm nhà làm phim, phát hành phim, nghệ sĩ...

Phát biểu tại sự kiện, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) khẳng định: “Điện ảnh Việt Nam đang phát triển với tốc độ tăng trưởng từ 15-20% mỗi năm. VFDA vừa đóng vai trò một Film Commission, vừa góp tiếng nói trong xây dựng chính sách điện ảnh, để điện ảnh Việt cùng bước với khu vực”.

Ông Han Sang Jun, Chủ tịch Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc bày tỏ: “Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc về tình cảm và sự gắn kết giữa điện ảnh Hàn Quốc và Việt Nam. Những sự kiện như Vietnam Night sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác”.

Diễn viên Jung Joon Ho chia sẻ: “Thật vui khi tôi có mặt trong bầu không khí tự do và cởi mở này. Chúng ta ở đây đều là những người yêu điện ảnh Việt Nam nói riêng và điện ảnh nói chung”.

Trong khi đó, Park Sung Woong cho biết, khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh chính là “được gặp gỡ, gửi lời chào đến khán giả và chuyên gia Việt Nam”. Nữ diễn viên Idol Nation cũng nói: “Vietnam Night không chỉ tôn vinh điện ảnh Việt mà còn tạo cầu nối để hai nền điện ảnh Việt - Hàn hiểu nhau hơn, chia sẻ nhiều giá trị văn hóa”.

Sự kiện còn giới thiệu 2 dự án mới của BHD: Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua ĐinhSài Gòn Oppa. Ông Ryan Song, CEO Sync and Studio đánh giá: “Các dự án Việt Nam đang cho thấy sự chuyên nghiệp và tầm vóc ngày càng lớn. Chúng tôi mong muốn được đồng hành lâu dài”.

Đây là lần thứ hai VFDA phối hợp BHD tổ chức Đêm Việt Nam, để lại dấu ấn mạnh mẽ về sức sống mới của điện ảnh Việt Nam.

