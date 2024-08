Giả danh cán bộ tòa án lừa “chạy án”, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Ngày 27-8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An), cho biết vừa chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương triệt phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.