Bắt đối tượng mạo danh lãnh đạo Nhà nước để lừa chạy án

Ngày 3-3, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hoài (27 tuổi, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) mạo danh lãnh đạo Nhà nước lừa chạy án chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại.

Đối tượng Hoài và số tiền cơ quan công an bắt quả tang khi đối tượng đã lừa đảo được

Theo điều tra ban đầu, tháng 12-2023, Hoài có quen biết một người dân ở xã Cư DliêM’Nông, huyện Cư M’gar và biết được người này có em trai đang bị Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích. Lúc này, Hoài đã nảy sinh ý định lừa chạy án để chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi, Hoài cho biết, mình quen thân với một vị lãnh đạo cấp cao, có thể giúp chạy án, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị can. Sau đó, Hoài lập các tài khoản Facebook, zalo ảo và dùng hình của chính vị lãnh đạo Nhà nước làm ảnh đại diện rồi kết bạn, nhắn tin với người nhà bị can.

Vì tin tưởng, nên từ tháng 1 đến tháng 2-2024, người nhà bị can đã 5 lần đưa tổng số tiền 145 triệu đồng cho Hoài để chạy án. Đến cuối tháng 2-2024, Hoài tiếp tục yêu cầu người nhà bị can đưa thêm 60 triệu đồng. Do nghi ngờ bị Hoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên người nhà của bị can đã đến Công an huyện Cư M’gar trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cư M’gar đã tổ chức theo dõi và bắt quả tang Hoài khi đối tượng đang nhận thêm 59 triệu đồng của người nhà bị can.

MAI CƯỜNG