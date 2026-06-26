Gia Lai đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Lần đầu tiên, tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo về ESG - xu thế chuyển đổi sản xuất xanh với sự tham gia của 120 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, chuyên gia, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ngày 26-6, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp Công ty cổ phần Becamex Bình Định tổ chức hội thảo "ESG - Xu thế chuyển đổi sản xuất xanh: Nắm bắt cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư tại Gia Lai".

Các đại biểu, chuyên gia tham dự hội thảo

Theo ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ESG là tiêu chuẩn quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư chất lượng cao. Dù quá trình chuyển đổi còn nhiều thách thức về chi phí, công nghệ, nhân lực, ESG sẽ tạo lợi thế để doanh nghiệp nâng cao năng suất, tiếp cận nguồn vốn xanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hội thảo cập nhật xu hướng chuyển đổi xanh toàn cầu, các yêu cầu về phát thải thấp, kinh tế tuần hoàn và quản trị bền vững trong bối cảnh doanh nghiệp chịu áp lực ngày càng lớn từ các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu.

Chuyên gia trình bày các tham luận thúc đẩy chuyển đổi sản xuất xanh tại hội thảo

Các chuyên gia phân tích tác động của ESG và cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu; chia sẻ lộ trình kiểm kê phát thải, quản trị dữ liệu môi trường và phát triển chuỗi cung ứng phát thải thấp.

Giám đốc Công ty CP CNG Việt Vũ Duy Đông kiến nghị tỉnh Gia Lai sớm hoàn thiện cơ chế khuyến khích sử dụng LNG, phát triển hạ tầng cấp khí tại các khu công nghiệp và rút ngắn thủ tục đầu tư để thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết nhiều khu vực khai thác khoáng sản trên địa bàn vẫn chưa có dây chuyền sản xuất tuần hoàn, nhiều phế thải chưa được tái chế. Do đó, tỉnh sẽ ban hành các quy định yêu cầu doanh nghiệp thực hiện lộ trình tái chế toàn bộ phế thải. Tỉnh cũng triển khai "chiến dịch" đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi xanh, hỗ trợ hình thành hệ sinh thái sản xuất xanh, hướng tới phát triển bền vững.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu

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