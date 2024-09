Gia Lai: Truy điệu 5 hài cốt liệt sĩ

Sau khi cất bốc, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ, địa phương đã tổ chức lễ an táng, truy điệu.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng đưa hài cốt liệt sĩ vào an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Ngày 27-9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê tổ chức lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trước đó, tiếp tục thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thị xã An Khê.

Được sự giúp đỡ của người dân, từ giữa tháng 8 đến nay, đơn vị chức năng, chính quyền địa phương đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn phường An Bình, thị xã An Khê.

Các hài cốt liệt sĩ được tập kết về Trung tâm huấn luyện cũ của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê và đều được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN, xác minh danh tính.

HỮU PHÚC