Pháp luật

Đắk Lắk: Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 26-12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Đoàn Uyên Thao (53 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Thao là Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Hoàng Quyến (địa chỉ tại thôn 2, phường Buôn Ma Thuột). Từ năm 2020 đến năm 2024, Thao sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để huy động nhận tiền gửi của nhiều cá nhân với mức lãi suất đưa ra từ 0,6% đến 1,5%/tháng, bằng hình thức gửi không kỳ hạn, được rút linh hoạt theo nhu cầu.

Khi nhận tiền, Thao đều lập giấy biên nhận có đóng dấu đỏ của Công ty Hoàng Quyến. Nhiều nạn nhân tin tưởng gửi tiền vào công ty đầu tư kinh doanh, sinh lãi. Sau khi nhận tiền người dân gửi, Thao chủ yếu sử dụng để trả tiền gốc và lãi khi người dân có nhu cầu đến rút tiền.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Thao

Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn và làm việc với 249 cá nhân tố cáo Công ty Hoàng Quyến có hành vi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 166 tỷ đồng thông qua hình thức nhận ký gửi như trên.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý.

MAI CƯỜNG

