Giá thu mua vàng nhẫn 9999 tăng cao hơn giá bán ra

Theo đó, vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 29-11, giá vàng nhẫn 9999 được Tập đoàn Phú Quý tăng 600.000 đồng chiều mua nhưng chỉ tăng 100.000 đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 82,2 triệu đồng/lượng mua vào và 84,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng giá vàng nhẫn 100.000 đồng chiều mua nhưng lại giảm 50.000 đồng chiều bán, báo giá ở mức 83,48 triệu đồng/lượng mua vào và 84,68 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ giữ nguyên giá niêm yết hôm qua, giao dịch ở mức 83,4 triệu đồng/lượng mua vào và 84,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Công ty SJC giảm 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 82,6 triệu đồng/lượng mua vào và 84,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng SJC sáng nay được Công ty SJC, PNJ, Tập đoàn Doji đồng loạt tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 83,1 triệu đồng/lượng mua vào và 85,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank) cũng tăng 200.000 đồng, niêm yết ở mức 85,6 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 28-11 ở mức 2.636,9 USD/ounce, tăng 1,3 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 29-11 (giờ Việt Nam) lên 2.647,7 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau quy đổi tương đương 81,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 4,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở khoảng 3,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và mối lo về chiến tranh thương mại đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng lên cao. Ngoài ra, giá vàng nhanh chóng phục hồi sau cú sụt giảm mạnh trong tuần trước vì thị trường tăng dự báo về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm % trong cuộc họp chính sách tháng 12. Theo dữ liệu từ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 70% FED hạ lãi suất 0,25 điểm % vào tháng sau, tăng so với tỷ lệ 55% hôm đầu tuần.

Về xu hướng của giá vàng thời gian tới, nhà phân tích Rhona O'Connell của StoneX nhận định, sau đợt bán tháo mới đây, sự quan tâm trở lại của nhà đầu tư đã hỗ trợ giá vàng. Thị trường hiện có xu hướng thận trọng hơn và giá vàng có thể dao động ở phạm vi hẹp với xu hướng giảm có thể xảy ra nhiều hơn từ nay tới cuối năm.

NHUNG NGUYỄN