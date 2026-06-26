Sáng 26-6, giá vàng trong nước tăng trở lại sau 3 phiên giảm liên tiếp, trong khi giá vàng thế giới tại thị trường châu Á tiếp tục đi xuống.

Khoảng 8 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Phú Quý được niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng lần lượt 1 triệu đồng/lượng và 800.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua.

Tại Tập đoàn Doji, giá vàng miếng SJC tăng 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, lên mức 143,8 triệu đồng/lượng mua vào và 146,8 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty SJC tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, niêm yết ở mức 143,8 - 146,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng tăng mạnh. Tập đoàn Doji tăng 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, giao dịch ở mức 143,8 - 146,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý tăng 700.000 đồng/lượng, lên mức 143,2 - 146,2 triệu đồng/lượng. Công ty SJC tăng 600.000 đồng/lượng, niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 143,7 - 146,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm sáng 26-6, theo giờ Việt Nam, ở mức 4.018 USD/ounce, giảm khoảng 11 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 25-6. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, mức giá này tương đương khoảng 128,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18,1-18,7 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng thế giới đã có phiên phục hồi sau khi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE của Mỹ được công bố, kéo đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống.

NHUNG NGUYỄN