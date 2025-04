Giá vàng giảm 3,5 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 3,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 117 triệu đồng/lượng mua vào và 120 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC và PNJ cùng giảm 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 120 triệu đồng/lượng mua vào và 122 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 1 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 119 triệu đồng/lượng mua vào và 121,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng giảm mạnh. Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 116 triệu đồng/lượng mua vào và 119 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 114,5 triệu đồng/lượng mua vào và 117,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ giảm 2,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 114,2 triệu đồng/lượng mua vào và 117,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng giảm 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 114 triệu đồng/lượng mua vào và 117 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 22-4 ở mức 3.379,7, giảm 43,7 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco khoảng 9 giờ 45 phút ngày 23-4 (giờ Việt Nam) ở mức 3.359,4 USD/ounce, giảm thêm 20 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 105,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 14,5-16,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở mức 12-13,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lao dốc sau khi tiệm cận 3.500 USD/ounce do nhà đầu tư ồ ạt chốt lời tại vùng đỉnh cao nhất lịch sử. Bên cạnh đó, còn bị áp lực khi đồng USD hồi phục và những thông tin khả quan từ Mỹ làm giảm nhu cầu phòng ngừa rủi ro. Quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cũng đã bán ròng 4,6 tấn vàng trong phiên ngày 22-4, giảm khối lượng nắm giữ còn 947,7 tấn vàng sau khi mua ròng mạnh trong tuần. Đồng USD đã hồi phục trong phiên ngày 22-4 sau nhiều phiên giảm xuống đáy của hơn 3 năm. Chỉ số DXY đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt sáng nay có thời điểm đạt 99,2 điểm từ mức 98,28 điểm của 2 phiên trước đó. Vàng được định giá bằng USD nên sự phục hồi của USD gây áp lực mất giá lên thị trường vàng.

NHUNG NGUYỄN