Giá vàng miếng SJC quay đầu tăng mạnh, cao hơn giá vàng thế giới gần 18 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC chiều nay 9-5 quay đầu tăng 2 triệu đồng/lượng so với sáng nay. Tuy nhiên, do tăng mạnh hơn nên chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và vàng thế giới kéo dãn lên gần 18 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ tăng 2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tức tăng 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 119,5 triệu đồng/lượng mua vào và 121,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tức tăng 1,2 triệu đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 119,5 triệu đồng/lượng mua vào và 121,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1,2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tức tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 117,7 triệu đồng/lượng mua vào và 120,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, giao dịch ở mức 116,5 triệu đồng/lượng mua vào và 119,5 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá chiều qua.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, lên 114,5 triệu đồng/lượng mua vào và 117,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, giảm 200.000 đồng chiều mua và 600.000 đồng chiều bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 114 triệu đồng/lượng mua vào và 116,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, bằng với giá giao dịch hôm qua, ở mức 114 triệu đồng/lượng mua vào và 116,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 16 giờ 30 phút ngày 9-5 (giờ Việt Nam) tăng lên 3.324,7 USD/ounce, tăng 33 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 103,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC lên đến 17,8 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 15,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 12,2 - 15,8 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 12,5 - 14,8 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN