Giá vàng miếng SJC rời mốc 120 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ giảm 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 117,5 triệu đồng/lượng mua vào và 119,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 800.000 đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán, giao dịch ở mức 117,5 triệu đồng/lượng mua vào và 119,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 116,5 triệu đồng/lượng mua vào và 119,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 115,5 triệu đồng/lượng mua vào và 118,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, còn 114 triệu đồng/lượng mua vào và 117 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ giảm 700.000 đồng chiều mua và 1,1 triệu đồng chiều bán, giao dịch ở mức 113,5 triệu đồng/lượng mua vào và 116,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 113,5 triệu đồng/lượng mua vào và 116 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 8-5 còn 3.304,2 USD/ounce, giảm 59,9 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 9-5 (giờ Việt Nam) tiếp tục giảm còn 3.291,6 USD/ounce, giảm thêm 12 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 103,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC 15,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 12,5 - 14,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã rời khỏi mốc 3.300 USD/ounce trên thị trường châu Á sáng nay sau những diễn biến tích cực về thương mại, cụ thể là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận thương mại với Vương quốc Anh, đã thúc đẩy giới đầu tư chuyển vốn sang những tài sản có độ rủi ro cao hơn như cổ phiếu và hàng hóa cơ bản.

Theo đó, vai trò “hầm trú ẩn” của vàng suy yếu dần. Các chuyên gia nhận định, nếu Mỹ và Trung Quốc đi đến được một thỏa thuận về thuế, lực cản đối với khả năng tăng giá của vàng sẽ rất lớn và giá vàng có thể sụt giảm về ít nhất 3.200 USD/ounce.

NHUNG NGUYỄN