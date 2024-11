Giá vàng nhẫn 9999 chưa ngừng rơi, người mua đã lỗ gần 10 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ 15 phút, giá vàng SJC tại Công ty SJC, PNJ, Tập đoàn Doji và Công ty Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 80,5 triệu đồng/lượng mua vào và 84 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank) cũng giảm 100.000 đồng, niêm yết ở mức giá sáng nay là 84 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 sau khi giảm hơn 2 triệu đồng/lượng vào hôm trước, sáng nay tiếp tục giảm thêm 400.000 đồng - 700.000 đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty SJC giảm giá vàng nhẫn 9999 700.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 79,5 triệu đồng/lượng mua vào và 82,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ giảm 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 80,8 triệu đồng/lượng mua vào và 82,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 80,7 triệu đồng/lượng mua vào và 83,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán.

Nếu so với giá vàng nhẫn 9999 được Công ty SJC thu vô sáng nay ở mức 79,5 triệu đồng/lượng, người mua vàng nhẫn 9999 giá vùng đỉnh ở mức 89,8 triệu đồng/lượng vào cuối tháng 10-2024 hiện đã lỗ gần 10 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 12-11 đã thủng 2.600 USD/ounce, xuống còn 2.597,8 USD/ounce, giảm 21,3 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 13-11 (giờ Việt Nam) phục hồi lên 2.609,9 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 80,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 3,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở khoảng 2,5 - 2,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm lao dốc do giá USD tăng mạnh và tình trạng bán tháo trên diện rộng. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,5% lên 105,54 điểm, cao nhất kể từ đầu tháng 7-2024. Cùng với đó, nhà đầu tư bán vàng để chuyển sang những tài sản có độ rủi ro cao hơn như cổ phiếu, tiền ảo cũng khiến tài sản an toàn như vàng mất đi sức hấp dẫn. Thực tế cho thấy, thị trường chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục thời gian gần đây và giá tiền ảo Bitcoin tăng lên mức cao chưa từng thấy gần 90.000 USD trong phiên đầu tuần.

NHUNG NGUYỄN