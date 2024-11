Giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục giảm

Vào khoảng 11 giờ ngày 2-11, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 87,98 triệu đồng/lượng mua vào và 88,98 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch ở mức 88 triệu đồng/lượng mua vào và 89,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng.

Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức giá 87,4 triệu đồng/lượng mua vào và 88,9 triệu đồng/lượng bán ra, giá không đổi so với hôm qua.

Công ty PNJ cũng giữ giá ở mức còn 88 triệu đồng/lượng mua vào và 89,15 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, so với đỉnh của giá vàng nhẫn 9999 được lập trong tuần, cao nhất ở mức 89,8 triệu đồng/lượng, hiện vàng nhẫn 9999 đã giảm 600.000 đồng lượng so với đỉnh.

Giá vàng SJC vẫn được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 87,5 triệu đồng/lượng mua vào và 89,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần tại New York xuống 2.735,5 USD/ounce, gần 8 USD so phiên trước. Như vậy, so với đỉnh giá vàng thế giới vào thứ 5 tuần ở mức 2.790 USD/ounce, hiện vàng thế giới đã giảm gần 50 USD. Mức giá này sau quy đổi tương đương 83,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 5,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở khoảng 5,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng tăng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 10 điểm cơ bản trong phiên ngày thứ sáu, đạt mức 4,382%, cao nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây.

Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,33%, chốt phiên cuối tuần ở mức 104,32 điểm. Tuần này, chỉ số tăng 0,06%, nâng tổng mức tăng trong 1 tháng trở lại đây lên 1,75%.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh thời gian qua nhưng chỉ giảm ở mức 0,44% trong tuần là không nhiều vì nhu cầu đổ tiền vào vàng nhằm phòng ngừa rủi ro trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tuần tới đã giúp mức giảm của giá vàng không giảm sâu.

Trong tuần tới, thị trường vàng được dự báo sẽ biến động vì hai sự kiện lớn gồm bầu cử Mỹ vào 5-11 và cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) 6-11.

NHUNG NGUYỄN