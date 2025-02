Giá vàng tăng, sản phẩm vàng tài lộc vẫn “cháy hàng”

Chênh lệch mua và bán kéo dãn lên 3,5 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng 7-2, Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng miếng SJC 400.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 86,8 triệu đồng/lượng mua vào và 90,3 triệu đồng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay được các doanh nghiệp kinh doanh vàng tăng mạnh giá bán ra hơn giá thu vào, thậm chí một số doanh nghiệp còn không tăng giá thu vào, kéo chênh lệch giữa mua và bán lên gần 3,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua và bán trong ngày 7-2 lên đến 3,5 triệu đồng/lượng. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Cụ thể, Công ty PNJ vẫn giữ nguyên giá mua vào nhưng tăng 600.000 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức 86,7 triệu đồng/lượng mua vào và 90,1 triệu đồng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 400.000 đồng chiều mua nhưng tăng đến 700.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 88,6 triệu đồng/lượng mua vào và 90,25 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 400.000 đồng chiều mua và tăng 700.0000 chiều bán, báo giá ở mức 86,7 triệu đồng/lượng mua vào và 90,2 triệu đồng bán ra.

Công ty SJC tăng 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 86,8 triệu đồng/lượng mua vào và 89,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 6-2 ở mức 2.855,4 USD/ounce, giảm 11USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco trưa 7-2 (giờ Việt Nam) tăng lên 2.868,9 USD/ounce, tăng 13USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau quy đổi tương đương 88,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC và vàng nhẫn 9999 khoảng 2-2,3 triệu đồng/lượng.

Nhộn nhịp mua vàng lấy hên, không quan tâm giá

Vàng 7 giờ sáng, người dân đã xếp hàng mua vàng tại tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dù giá vàng tăng trở lại nhưng ghi nhận tại TPHCM cho thấy, người dân vẫn đổ xô mua vàng từ sáng sớm. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng mở cửa sớm hơn mọi ngày.

Vào khoảng 7 giờ sáng, khách hàng đã xếp hàng dài tại Tiệm vàng Mi Hồng để mua vàng. Ghi nhận cho thấy, vẫn có người bán vàng ra nhưng ít, còn lượng người mua vào chiếm áp đảo.

Chị Hằng (quận Bình Thạnh) vừa mua chiếc lắc tay vàng 24k cho biết, nhiều năm nay chị đều mua một món nữ trang mới dịp đầu năm nên tranh thủ sáng sớm đi mua nhưng cũng phải xếp hàng hơn 20 phút mới mua được. “Giá vàng cao thì mua ít lại nhưng tôi vẫn mua để lấy may mắn, đặc biệt là trong ngày Vía Thần Tài”, chị Hằng chia sẻ.

Gia dịch mua bán vàng tại tiệm vàng Mi Hồng ngày 7-2. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng tại cửa hàng Công ty SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai quận 3 đã có khoảng hơn chục khách chờ mở cửa mua vàng, đa số là dân văn phòng tranh thủ ghé mua trước khi đi làm.

Vào lúc 9 giờ sáng 7-2, khách hàng đến mua vàng tại Công ty SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai khá đông. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 9 giờ sáng, lượng khách hàng đến giao dịch đông đúc hơn, khoảng 30-40 người, chủ yếu mua vào. Vào thời điểm này, khách hàng vẫn mua được các loại vàng nhẫn 9999, vàng miếng SJC loại nhỏ 1,2,5 chỉ và mua vàng miếng SJC loại 1 lượng trực tiếp mà không cần phải đăng ký mua trực tuyến. Trong ngày này, khách hàng cũng được mua nhiều hơn bình thường, tối đa 2 lượng vàng các loại.

Anh M. Đức (quận 4) mua 5 chỉ vàng nhẫn SJC tại Công ty SJC. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Anh M.Đức (quận 4) cho biết, hàng năm, vào ngày Vía Thần Tài anh đều mua vàng để lấy hên. “Năm nay tôi mua 5 chỉ vàng nhẫn 9999, vừa lấy lộc may mắn đầu năm và cũng để tích trữ tài sản nên tôi chọn vàng nhẫn 9999 cho tiện cất giữ. Vàng năm nay đã tăng nhiều nhưng tôi vẫn mua vì số lượng mua không nhiều nên cứ "đến hẹn" lại mua chứ tôi cũng không quan tâm giá tăng hay giảm”, anh Đức cho hay.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao vào Mùng 10 tháng Giêng, các hệ thống cửa hàng của Công ty PNJ hoạt động 24/7 để đáp ứng yêu cầu mua vàng trực tuyến của khách hàng nhưng khoảng hơn 10 giờ, tại cửa hàng PNJ Next trên đường Hai Bà Trưng quận 1, khách hàng đến mua vàng tài lộc và trang sức tại đây rất nhộn nhịp.

Khách hàng đến mua vàng trang sức và vàng tài lộc tại Cửa hàng PNJ Next trên đường Hai Bà Trưng nhộn nhịp sáng 7-2. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Khách hàng mua vàng lấy hên từ sáng nên đến khoảng 11 giờ, các sản phẩm Vàng tài lộc loại 1 chỉ, 3 chỉ của PNJ đã “cháy hàng”. Các loại vàng nữ trang và trang sức charm vàng của thương hiệu này cũng “hút hàng” không kém.

Khách hàng tại quận Bình Thạnh vui mừng khoe vàng vừa mua vàng tại cửa hàng PNJ trong ngày Vía Thần Tài. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chị Ruby Trịnh, Việt Kiều Úc cũng cho biết, năm nào về ăn tết Việt Nam chị cũng ghé PNJ mua vàng. Bên cạnh việc mua vàng cầu may mắn đầu năm, năm nay chị chọn mua các sản phẩm trang sức của PNJ như charm Kim Bảo Như Ý vì thiết kế tinh xảo, ứng dụng cao, phù hợp để sử dụng hàng ngày.

Chị Ruby Trịnh (Việt kiều Úc) chọn mua vàng tại Công ty PNJ. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Anh Trường Giang (quận Bình Thạnh) cũng cho biết, theo quan niệm dân gian, Mùng 10 là ngày đẹp nên tôi có thói quen mua vàng dịp này để cầu mong mọi điều thuận lợi, bình an nên cũng không quan tâm đến giá tăng hay giảm. “Năm nay tôi chọn dây chuyền Vương Xà Trấn Bảo - bộ sưu tập trang sức mới dành cho quý ông của PNJ vừa lấy hên, vừa làm trang sức đeo”, anh Giang nói.

Nhiều nhân viên văn phòng tranh thủ giờ trưa đến chọn mua vàng tại PNJ (hình chụp vào 12 giờ trưa 7-2). Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Chị Quỳnh Châu (quận 7) cho biết, với thói quen mua vàng vào đầu năm, năm nay chị đã đặt trước một chiếc nhẫn trong bộ sưu tập Vương Xà Trấn Bảo làm quà cho chồng, vàng kỷ niệm Ất Tỵ Tất Thành cho con trai và bộ trang sức cho riêng mình. “Đây là năm thứ tư liên tiếp tôi mua trang sức vàng dịp vía Thần Tài tại PNJ, vừa làm quà cho người thân vừa coi như tích trữ tài sản vì vàng luôn giữ giá tốt”, chị Châu chia sẻ.

Ghi nhận cho thấy, người dân chủ yếu mua vàng nhẫn 1, 2, 5 chỉ, các loại vàng thần tài và vàng nữ trang, còn vàng miếng SJC loại 1-2 lượng khách mua không nhiều.

* Trong khi đó, theo ghi nhận của PV, tại “phố vàng” Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội), các tiệm vàng đều có khách tới xếp hàng chờ mua vàng, song số lượng ít hơn so với mọi năm.

Một số khách đến mua vàng cho biết, sở dĩ năm nay lượng khách đi mua vàng ngày Vía Thần Tài giảm hơn so với mọi năm một phần do thời tiết mưa và rét, một phần do hôm nay là ngày đi làm nên nhiều người đã mua vàng từ nhiều ngày trước đó hoặc mua qua hình thức online.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia kinh tế, việc giá vàng thế giới và trong nước liên tục biến động suốt năm vừa qua với những diễn biến khó lường cùng với những biện pháp can thiệp mạnh tay nhằm bình ổn thị trường vàng của Chính phủ và những khuyến cáo đối với người dân cũng là một trong những tác nhân khiến người dân dần dần không còn mặn mà với mặt hàng kim loại quý này. Thay vào đó, nhiều người chỉ mua với số lượng nhỏ để “lấy may”.

Nhìn chung, giá vàng trong nước tăng mạnh chủ yếu đón sức mua vào ngày Vía Thần Tài, còn giá vàng thế giới chỉ nhích nhẹ lên mức 2.867 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng tương đương 88,18 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới đang là 2,12 triệu đồng/lượng, trong khi chênh lệch giữa giá vàng thế giới và vàng nhẫn là 1,72 triệu đồng/lượng.

>> Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận về việc người dân mua vàng tại Hà Nội trong ngày Mùng 10 tháng Giêng:

Một số người dân đến xếp hàng mua vàng trên phố Trần Nhân Tông từ 5 giờ ngày 7-2

Dù mưa rét nhưng vẫn có người chờ mua

Khoảng 6 giờ cùng ngày, lượng người mua vàng đến nhiều hơn, song vẫn ít so với các năm trước

Nhiều người cầm tiền mặt đi mua vàng

Một khách hàng tỏ ra vui mừng khi đến sớm và mua được vàng trước nhiều người

Bảng giá vàng niêm yết công khai tại một cửa hàng bán vàng trên phố Trần Nhân Tông vào đầu giờ sáng nay

Năm nay, cũng như mọi năm, các mẫu mã sản phẩm về vàng cũng đa dạng hơn để phục vụ nhu cầu khách hàng

Trong đó, có mẫu linh vật rắn

Đến trưa 7-2, lượng khách đến mua vàng tại các cửa hàng vàng tại Hà Nội vẫn chỉ lác đác

LƯU THỦY - MINH TRÚC - NGỌC TÚ - NHUNG NGUYỄN