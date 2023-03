Giá vàng thế giới tăng mạnh kéo theo giá vàng trong nước tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới tăng mạnh và tiến dần về 2.000 USD/ounce kéo giá SJC trong nước ngày cuối tuần tăng thêm 350.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều hôm trước.

Ghi nhận giá vàng SJC tại TPHCM vào khoảng 17 giờ ngày 18-3, Công ty SJC niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng/lượng mua vào và 67,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 150.000 đồng chiều mua và 350.000 đồng chiều bán. Cùng thời điểm tại Hà Nội, Tập đoàn Phú Quý cũng báo giá vàng SJC ở mức 66,6 triệu đồng/lượng mua vào và 67,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng chiều mua và 350.000 đồng chiều bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá chốt phiên tại New York đêm cuối tuần tăng 69,8 USD/ounce lên 1.989,3 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương khoảng gần 57 triệu đồng/lượng. Do giá vàng thế giới trong tuần qua tăng khoảng 110 USD/ounce (tương đương khoảng 3,1 triệu đồng/lượng) trong khi giá vàng SJC chỉ tăng khoảng 700.000 đồng/lượng kéo chênh lệch giá vàng SJC và giá thế giới được thu hẹp đáng kể, hiện vàng SJC cao hơn vàng thế giới khoảng 10,5 triệu đồng/lượng, so với đầu tuần ở mức khoảng 13- 13,5 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định, với những bất ổn trong hệ thống ngân hàng của Mỹ và châu Âu có thể giá vàng sẽ tăng lên 2.000 USD/ounce vì nhà đầu tư sẽ tiếp tục chuyển sang "trú ẩn" vào vàng. Cùng với đó, nhà đầu tư tin rằng, sự sụp đổ của 2 ngân hàng tại Mỹ và 1 ngân hàng tại Thụy Sĩ bị mất thanh khoản thì trong cuộc họp vào tuần sau, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chỉ tăng lãi suất 0,25 điểm % thay vì 0,5 điểm %; sau đó có thể tạm dừng chu kỳ thắt chặt và sớm chuyển sang nới lỏng chính sách (cắt giảm lãi suất) trước khi lạm phát được kiểm soát.