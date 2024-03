Giá vàng tiếp tục lập đỉnh mới, gần 82 triệu đồng/lượng

Vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt lập đỉnh lịch sử chiều 7-3

Vào khoảng 15 giờ 30 tại TPHCM, Công ty PNJ tăng giá vàng SJC lên thêm 500.000 đồng cả 2 chiều mua bán so với sáng nay, lên 79,8 triệu đồng/lượng mua vào và 81,8 triệu đồng/lượng bán ra; tổng cộng tăng 800.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước. Tập đoàn Doji cũng tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua bán so với sáng nay, lên 79,75 triệu đồng/lượng mua vào và 81,75 triệu đồng/lượng bán ra; tổng cộng tăng 800.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty SJC niêm yết ở mức 79,8 triệu đồng/lượng mua vào và 81,82 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay và tăng tổng cộng 800.000 đồng so với hôm trước.

Về giá vàng nhẫn 9999, tại TPHCM, chiều nay Công ty SJC tăng thêm 100.000 đồng chiều mua và 150.000 đồng chiều bán so với sáng nay, lên 66,9 triệu đồng/lượng mua vào và 68,15 triệu đồng/lượng bán ra; tổng cộng tăng 300.000 đồng chiều mua và 350.000 đồng chiều bán so với hôm trước. Đây là giá vàng nhẫn cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp này. Tại Hà Nội, Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng thêm 50.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, lên 67,68 triệu đồng/lượng mua vào và 68,88 triệu đồng/lượng bán ra; tổng cộng tăng 250.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước. Đây là doanh nghiệp giao dịch giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường hiện nay và thiết lập đỉnh cao mới cho vàng nhẫn 9999.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 15 giờ 30 (giờ Việt Nam) tiếp tục lập đỉnh mới, giao dịch ở mức 2.157,8 USD/ounce, tăng khoảng 13 USD/ounce so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương gần 64,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng gần 17,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 3,8 - 4,3 triệu đồng/lượng.