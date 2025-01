Giá vàng trong nước neo cao dù vàng thế giới quay đầu giảm

Giá vàng trong nước sáng đầu tuần 6-1 giữ ở mức ổn định so với cuối tuần trước dù giá vàng thế giới quay đầu giảm. Điều đó khiến chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã bị kéo dãn thêm 600.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua.

Vào khoảng 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 84 triệu đồng/lượng mua vào và 85,5 triệu đồng/lượng bán ra, giá không đổi so với cuối tuần trước.

Vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được các doanh nghiệp giữ giá so với cuối tuần trước. Riêng Tập đoàn Phú Quý tăng 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 84,4 triệu đồng/lượng mua vào và 85,6 triệu đồng bán ra.

Còn Công ty SJC vẫn niêm yết ở mức 84 triệu đồng/lượng mua vào và 85,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng báo giá ở mức 84,6 triệu đồng/lượng mua vào và 85,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ niêm yết ở mức 84,4 triệu đồng/lượng mua vào và 85,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, hiện vàng nhẫn 9999 tại 2 doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đang cao hơn vàng miếng SJC khoảng 100.000 - 200.000 đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 5-1 ở mức 2.639,4 USD/ounce, giảm 17,8 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 6-1 (giờ Việt Nam) nhích lên 2.643 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 81,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC và vàng nhẫn 9999 khoảng 4,1-4,3 triệu đồng/lượng, so với cuối tuần trước chỉ ở mức 3,6-3,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm vì giới đầu tư cho rằng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất chậm trong năm 2025 và xu hướng tăng của đồng USD đã gây áp lực mất giá lên vàng. Giá vàng thế giới trên thị trường châu Á sáng nay 6-1 chỉ phục hồi nhẹ 3 USD so với mức giảm gần 18 USD tại thị trường New York đêm trước. Giới chuyên gia nhận định, trong tuần này, dự báo số liệu việc làm mà Mỹ sẽ được công bố có thể gây biến động giá vàng, thậm chí định hình xu hướng của giá vàng trong tháng đầu năm.

Giới phân tích nhận định, nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư - do mối lo về sự leo thang của căng thẳng thương mại trong nhiệm kỳ tổng thống tới của ông Donald Trump - là một yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng. Khảo sát vàng thường niên của Kitco News cho thấy, các nhà giao dịch bán lẻ tiếp tục đặt niềm tin mạnh mẽ vào triển vọng tươi sáng của giá vàng trong năm nay. Các chuyên gia trong ngành và ngân hàng lớn cũng lạc quan về giá vàng. Kết quả khảo sát cho thấy, 58% kỳ vọng giá vàng sẽ giao dịch trên mức 3.000 USD/ounce, 22% dự đoán giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 2.800-3.000 USD/ounce, 7% chọn giá vàng trong khoảng 2.600-2.800 USD/ounce, 13% cho rằng giá vàng sẽ giảm trở lại mức 2.400-2.600 USD/ounce.

NHUNG NGUYỄN