Giá vàng trong nước tăng vọt

Khách hàng giao dịch vàng nhẫn 9999 tại Công ty SJC

Vào khoảng 9 giờ ngày 20-11, giá vàng nhẫn 9999 được Tập đoàn Phú Quý tăng thêm 500.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 83,7 triệu đồng/lượng mua vào và 85,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng thêm 700.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán, giao dịch ở mức 82,7 triệu đồng/lượng mua vào và 84,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 83,9 triệu đồng/lượng mua vào và 84,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.0000 đồng chiều mua và 100.000 đồng chiều bán.

Giá vàng miếng SJC sáng nay cũng được Công ty SJC, PNJ, Tập đoàn Doji đồng loạt tăng thêm 700.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 82,7 triệu đồng/lượng mua vào và 85,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank) cũng tăng thêm 700.000 đồng, lên 85,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 19-11 lên 2.630,8 USD/ounce, tăng 19,9 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 20-11 tiếp tục tăng lên 2.638,1 USD/ounce, tăng thêm 7 USD so với giá vàng chốt phiên tại New York. Mức giá này sau quy đổi tương đương 81,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 4,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở khoảng 4,1-4,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vẫn giữ nhịp tăng do nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn của nhà đầu tư gia tăng trong bối cảnh xung đột vũ trang Nga - Ukraine có những diễn biến căng thẳng mới. Căng thẳng Nga - Ukraine leo thang sau khi chính quyền Tổng thống đương nhiệm Joe Biden cho Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga.

Cùng với đó, giới đầu tư vàng vẫn chờ những tín hiệu mới về lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Theo dữ liệu từ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, đặt cược vào việc FED hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 tiếp tục giảm xuống, còn hơn 57%. Trong khi đó, đặt cược FED không hạ lãi suất trong cuộc họp này đã tăng lên mức gần 43%.

NHUNG NGUYỄN