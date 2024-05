“Giải nhiệt” ở Phú Yên trong kỳ nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ năm nay, tỉnh Phú Yên đón đợt nắng nóng dễ khiến nhiều người chùn chân. Tuy nhiên, theo Sở VH-TT-DL tỉnh nhiều du khách vẫn chọn tỉnh Phú Yên là nơi tham quan, nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ 30-4 và 1-5.

Rất đông khách du lịch đến TP Tuy Hòa để hòa mình cùng dòng nước biển mát lạnh

Tổng lượt khách đến Phú Yên trong dịp này ước đạt 54.300 lượt khách (tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước), trong đó có 800 khách quốc tế (tăng 40,4% so với cùng kỳ năm trước). Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 130 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt khu vực ven biển TP Tuy Hòa được đông đảo khách du lịch chọn là nơi “giải nhiệt”, vui chơi.

Thời tiết nắng nóng, khiến du khách chọn bãi biển TP Tuy Hòa làm nơi "giải nhiệt"

Dạo một vòng các bãi biển trên tuyến đường Độc Lập (phường 7, TP Tuy Hòa) dễ bắt gặp hình ảnh dòng người, xe cộ tấp nập. Hầu hết là khách du lịch từ mọi miền tập trung về tỉnh Phú Yên. Điểm đến đầu tiên trong suy nghĩ của khách du lịch là được hòa mình cùng dòng nước mát tại các bãi biển. Anh Nguyễn Minh Triều (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết: “Tôi chọn Phú Yên làm điểm du lịch cùng gia đình trong những ngày nghỉ lễ. Mọi thứ ở đây khá ổn, đồ ăn ngon, giá cả phải chăng và đặc biệt chúng tôi thích bãi biển ở đây rất trong lành và mát mẻ”.

Các loại hình, trò chơi trên biển xuất hiện trên bãi biển Tuy Hòa, phục vụ khách du lịch

Sở VH-TT-DL cho biết thêm dịp nghỉ lễ năm nay, các khách sạn, resort và đơn vị lữ hành tại Phú Yên đã tổ chức nhiều chương trình vui chơi cho du khách. Các đơn vị lữ hành trong tỉnh cũng xây dựng chương trình tour hấp dẫn, giúp du khách có nhiều trải nghiệm về văn hóa, lịch sử, danh thắng Phú Yên.

Tại quảng trường Tháp Nghinh Phong (TP Tuy Hòa), trong các ngày nghỉ lượng khách đến đây tăng đáng kể bất chấp thời tiết khá nắng nóng. Hàng ngàn lượt du khách đến đây để check-in tại nơi được xem là biểu tượng mới của du lịch Phú Yên.

Nhiều khách du lịch đến quảng trường Tháp Nghinh Phong chụp hình lưu niệm, sau đó tận hưởng làn gió biển mát lạnh vào buổi tối

Anh Nguyễn Văn Gia (TPHCM) nói: “Thông qua các phương tiện truyền thông, tôi được biết quảng trường Tháp Nghinh Phong vừa đạt những giải thưởng về kiến trúc, du lịch lớn của quốc tế và tôi chọn Phú Yên làm nơi nghỉ lễ cùng gia đình. Công trình rất đẹp và gia đình chúng tôi rất thích khi chìm trong khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hòa mình vào làn gió biển, tiếng sóng nhẹ vỗ bờ..."

Trước đó, Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên có Công văn số 1197/SVHTTDL-QLDL ngày 19-4-2024 về việc đảm bảo các điều kiện phục vụ khách du lịch trong dịp lễ 30-4 và 1-5, trong đó yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch, đảm bảo phục vụ tốt khách tham quan, lưu trú tại đơn vị.

PHƯƠNG ĐÔNG