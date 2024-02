Giải pháp bảo mật mới của Kaspersky được vinh danh “Sản phẩm của năm”

Kaspersky Standard với các tùy chọn mặc định an toàn

Giải thưởng này đánh dấu bảy năm liên tiếp nhận giải thưởng “Sản phẩm của năm” và giúp Kaspersky trở thành công ty an ninh mạng được vinh danh nhiều nhất trong ngành. Đây cũng là sự công nhận đầu tiên dành cho Danh mục sản phẩm Kaspersky được giới thiệu vào năm 2022, bao gồm Kaspersky Premium, Kaspersky Plus và Kaspersky Standard. Ngoài ra, Kaspersky đã nhận được 5 giải thưởng ở nhiều hạng mục khác nhau về hiệu suất của sản phẩm và trở thành nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng duy nhất đạt được số giải thưởng này trong năm 2023.

Liên quan đến các tính năng của Kaspersky Standard, AV-Comparatives nhấn mạnh quy trình cài đặt đơn giản với các tùy chọn mặc định an toàn cũng như giao diện lát gạch hiện đại của chương trình, giúp người dùng dễ dàng truy cập vào tất cả các tính năng cần thiết từ trang chủ. Hơn nữa, những người thử nghiệm đánh giá cao tính năng của Kaspersky Standard trong các tình huống phát hiện phần mềm độc hại, theo đó các nỗ lực mở thư mục chứa phần mềm độc hại sẽ được giải pháp của Kaspersky phát hiện tự động và loại bỏ tất cả các mối đe dọa, khiến phần mềm độc hại không có cơ hội sao chép, lây lan vào hệ thống hoặc thậm chí rời khỏi.

Ông Andreas Clementi, CEO của AV-Comparatives, chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi Kaspersky Standard được công nhận, nhờ khả năng chống phần mềm độc hại tuyệt vời, thể hiện qua hiệu suất vượt trội trong tất cả các thử nghiệm tiêu dùng chính của Kaspersky trong năm 2023. Kaspersky nhận được giải thưởng Sản phẩm của năm lần thứ bảy cho thấy thành tích xuất sắc của công ty trong việc đáp ứng các thách thức bảo mật hiện tại trong việc bảo vệ người dùng”.

BÌNH LÂM