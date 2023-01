Giẫm đạp ở Uganda vào thời khắc giao thừa, ít nhất 9 người thiệt mạng

Theo Cảnh sát Uganda, vụ giẫm đạp xảy ra tại trung tâm thương mại Freedom City ở Kampala, Uganda làm 9 người thiệt mạng có liên quan đến một số thanh niên đang tham dự một chương trình ca nhạc chào mừng Năm mới.

Vụ việc xảy ra vào lúc giao thừa đón năm mới khi người dân trong trung tâm mua sắm đổ ra ngoài để xem bắn pháo hoa. Sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc, giẫm đạp đã xảy ra tại một hành lang hẹp làm 5 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. 4 người khác đã được xác nhận thiệt mạng tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Trong số những người thiệt mạng có một bé trai 10 tuổi.

Lực lượng cứu hộ đã lập tức đến hiện trường để thực hiện công tác sơ tán, giải cứu và vận chuyển người bị thương đến bệnh viện.



Đây là lễ đón năm mới đầu tiên tại Uganda sau 3 năm, do các quy định hạn chế do Covid-19 và vấn đề an ninh.