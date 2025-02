Giảm thêm 1,5 triệu đồng/lượng, có doanh nghiệp niêm yết giá vàng miếng SJC thấp hơn vàng thế giới

Vào khoảng 9 giờ 15 phút, vàng miếng SJC được Công ty PNJ, SJC tiếp tục giảm thêm 1,3 triệu đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 86,7 triệu đồng/lượng mua vào và 90,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm thêm 1,5 triệu đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 86,7 triệu đồng/lượng mua vào và 90,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) giảm 800.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 87,3 triệu đồng/lượng mua vào và 89,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ giá niêm yết vàng miếng SJC hôm qua, giao dịch ở mức 88 triệu đồng/lượng mua vào và 90,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng giảm mạnh. Tập đoàn Phú Quý giảm 1,2 triệu đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán so với hôm qua, báo giá ở mức 87 triệu đồng/lượng mua vào và 90 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm 300.000 đồng chiều mua và 800.000 đồng chiều bán, báo giá ở mức 86,7 triệu đồng/lượng mua vào và 89,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ giảm 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 88 triệu đồng/lượng mua vào và 90,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu vẫn niêm yết ở mức 88,4 triệu đồng/lượng mua vào và 90,45 triệu đồng/lượng bán ra, giá không đổi so với hôm qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 11-2 ở mức 2.897,4 USD/ounce, giảm 9,9 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 12-2 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.894,2 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 89,6 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng thế giới chỉ còn thấp hơn khoảng 100.000-600.000 đồng/lượng so với giá vàng trong nước. Riêng giá vàng SJC tại Tiệm vàng Mi Hồng sáng nay ở mức 89,3 triệu đồng/lượng, mức giá này đang thấp hơn vàng thế giới khoảng 300.000 đồng/lượng.

Giá vàng trên thị trường thế giới cũng quay đầu giảm mạnh trước áp lực chốt lời của nhà đầu tư sau chuỗi ngày liên tục lập đỉnh lịch sử trước đó, lên hơn 2.940 USD/ounce. Hiện vàng thế giới đã giảm 46 USD so với đỉnh cao lịch sử được lập trong phiên trước.

Hiện thị trường đang chờ động thái của ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trước Quốc hội trong 2 ngày 11 và 12-2 (giờ địa phương) để phân tích tín hiệu chính sách tiền tệ của Mỹ. Giới chuyên gia nhận định, nếu FED tiếp tục hạ lãi suất, vàng có thể quay đầu tăng nhanh trở lại và sớm chinh phục mốc 3.000 USD/ounce.

NHUNG NGUYỄN